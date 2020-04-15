В Крыму разъяснили использование личных авто во время самоизоляции

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на вопросы, задаваемые крымчанами в социальных сетях, относительно того, когда они могут пользоваться личным автотранспортом, а также как их будут контролировать сотрудники полиции. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев озвучил вопросы, наиболее часто задаваемые крымчанами в связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции. В частности, жителей республики интересует, могут ли они на личном автомобиле посещать одиноких родственников, живущих в других городах, ездить на дачу, может ли один член семьи отвозить другого на работу, если тот продолжает трудиться.

- Использовать машину во всех этих ситуациях возможно, - сказал Сергей Аксенов. - Но при условии реальной необходимости.

Крымчанам не нужно оформлять пропуска на личные автомобили, уточнил глава республики, главное чтобы они сообщали достоверную информацию сотрудникам полиции о целях и местах своей поездки. При этом полицейские имеют право узнать у гражданина адрес, куда он направляется, и затем проверить, действительно ли водитель и его пассажиры туда ездили.

Также пользователей социальных сетей интересовало, как быть в ситуации, когда адрес регистрации и фактического места проживания не совпадают, могут ли пенсионеры доходить до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги, можно ли посещать магазины вдали от дома, если нужны специфические товары, например, детское питание.

- Мы понимаем, что в указе, регулирующем режим повышенной готовности, невозможно учесть все ситуации, - сказал Аксенов. - Поэтому мы договорились с МВД, что в случае сомнений относительно того, нарушил или не нарушал человек режим самоизоляции, ситуация будет трактоваться в пользу человека. Но в дальнейшем сотрудники правоохранительных органов могут проверить достоверность сведений, которые гражданин сообщил.

Если проверка покажет, что человек исказил информацию, штраф будет назначаться в максимальном размере, подчеркнул Аксенов.

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