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13.04.2020 10:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Республике Крым пенсионерам выдадут пропуска для выхода на улицу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым анонсировали выдачу пропусков гражданам старше 65 лет, у которых возникла насущная необходимость выйти на улицу во время действия режима самоизоляции. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на заседании штаба по противодействию коронавирусу.

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- При необходимости безотлагательных действий с личным присутствием граждан старше 65 лет в обязательном порядке необходимо будет обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации для получения соответствующего пропуска, - пояснил Юрий Гоцанюк. - Сегодня порядок будет разработан, а завтра в течение дня механизм их оформления и выдачи будет доведен до глав администраций.

Напомним, с 14 апреля в Республике Крым вводится запрет на посещение кладбищ, и приостанавливается работа на строительных объектах вахтовым методом. А со среды 15 апреля крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции, для чего в минувшую пятницу Госсовет внес поправки в республиканский закон об административных правонарушениях.

- Если у человека возникает необходимость выйти за тем, без чего невозможно прожить - лекарство, продукты, - он должен это сделать на законных основаниях, - разъяснил глава Крыма Сергей Аксенов. - И наоборот, если это праздношатающийся - к нему должны быть применены все меры. За два дня детализируем все без исключения процессы, с МВД все согласуем и опубликуем.

Накануне глава Крыма заявил, что в РК начнут использовать данные биллинга мобильных телефонов для отслеживания тех граждан, кто должен находиться на карантине.

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