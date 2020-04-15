Снизятся ли цены на бензин

В большинстве стран в марте стали снижаться цены на бензин. Увы, для снижения цен на российских автозаправочных станциях (АЗС) мало драматического падения котировок барреля и спроса.

Из-за карантина спрос на бензин в России может упасть на 30 процентов. Фото: Сергей Михеев

В России при кризисах больше принято бояться роста цен на бензин и дизель. Впрочем, пандемия коронавируса даже в эту традицию умудрилась внести свои изменения.

Но ждать снижения цен также не стоит, и вот почему.

Даже если бы в России цены на автомобильное топливо зависели исключительно от баланса спроса и предложения, снижение ценников на АЗС не привело бы к росту потребления бензина и дизеля. То есть для хозяев автозаправок, которых едва ли можно заподозрить в излишнем альтруизме, это было бы абсолютно бессмысленным действием.

Дело в том, что проблема лежит не в плоскости экономической недоступности автомобильного топлива из-за высоких цен, а в уменьшении транспортного потока из-за карантинных ограничений на передвижения граждан и снижении торговой активности. Как только введенные из-за коронавирусной инфекции строгости будут отменены, спрос на топливо вырастет сам, без какого-либо стимулирования со стороны его продавцов.

Вторая причина лежит в плоскости ценообразования на отечественном топливном рынке и налогообложения нефтеперерабатывающей отрасли. Фактически цены в России на автомобильное топливо устанавливаются правительством, которое при помощи фискальных инструментов препятствует их резким скачкам как вверх, так и вниз. Поэтому снижение котировок барреля даже на несколько месяцев не приведет к уменьшению цен на АЗС. Механизм работает, бюджет и нефтяные компании получают прибыль, а потребители - стабильные цены на автозаправках, не зависящие от прыжков котировок барреля.