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Рубрика: Общество

В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, приведя в пример Московскую область, где этот показатель достигал 52%.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Сейчас здесь в среднем число бессимптомных больных находится на уровне 30%, хотя в марте их было около 10%. Чем больше специалисты обследуют здоровых людей, а это используется все шире, тем больше выявляют граждан с бессимптомным течением, рассказала Попова в эфире "Первого канала".

Ранее, 13 апреля, на совещании у президента глава Роспотребнадзора озвучила конкретные цифры. По ее словам, за предыдущие сутки из общего количества новых инфицированных (2558 человек) 1040 - это люди без симптомов. Они были выявлены при обследовании как контактных.

Коронавирусом в России заразились 21,1 тысячи человек, выздоровели 1694 пациента, скончались - 170 заболевших. В стране проведено уже более 1,4 миллиона тестов.

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