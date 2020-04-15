В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом

По ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, приведя в пример Московскую область, где этот показатель достигал 52%.

Сейчас здесь в среднем число бессимптомных больных находится на уровне 30%, хотя в марте их было около 10%. Чем больше специалисты обследуют здоровых людей, а это используется все шире, тем больше выявляют граждан с бессимптомным течением, рассказала Попова в эфире "Первого канала".

Ранее, 13 апреля, на совещании у президента глава Роспотребнадзора озвучила конкретные цифры. По ее словам, за предыдущие сутки из общего количества новых инфицированных (2558 человек) 1040 - это люди без симптомов. Они были выявлены при обследовании как контактных.

Коронавирусом в России заразились 21,1 тысячи человек, выздоровели 1694 пациента, скончались - 170 заболевших. В стране проведено уже более 1,4 миллиона тестов.