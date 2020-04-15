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15.04.2020 08:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России снизились цены на бензин

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение розничных цен на бензин отмечено в России по итогам минувшей недели. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В период с 5 по 12 апреля на 0,09 процента (4 копейки за литр) подешевел бензин АИ-92: до 43,04 рубля за литр. Цены на АИ-95 снизились на 0,07 процента (3 копейки) - до 46,10 рубля за литр.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В восьми федеральных округах отмечено снижение цен на АИ-92. Больше всего подешевел бензин в Сибирском округе - на 0,23 копейки за литр до 40,73 рубля за литр топлива. Меньше всего - в Северо-Западном округе: на одну копейку за литр до 43,15 рубля.

Бензин АИ-95 подешевел в семи федеральных округах. Лидером также стала Сибирь: снижение составило 13 копеек до 43,26 рубля за литр. Замыкает список Поволжье с удешевлением на 1 копейку до 45,22 рубля за литр.

Параллельно отмечается удорожание дизельного топлива. Летнее за неделю подорожало в среднем на 59 копеек с приростом на 1,27 процента, зимнее - на 13 копеек с приростом на 0,27 процента. При этом в ряде федеральных округов отмечено снижение розничных цен и на дизель тоже.

Аналитики ЦДУ ТЭК отметили, что по сравнению с данными на 12 апреля прошлого года цены на топливо выросли. АИ-92 - на 72 копейки за литр, АИ-95 - на 80 копеек, летний дизель - на 45 копеек, зимний - на 1,25 рубля за литр.

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