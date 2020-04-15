В США за минувшие сутки коронавирус унес рекордное число жизней

Университет Джонса Хопкинса опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом. По данным специалистов, минувшие сутки в США были отмечены рекордным числом летальных исходов, связанных с осложнениями от заболевания.

"Число умерших с диагнозом "коронавирус" составило рекордные 2228 человек. Днем ранее их было 1509 человек, это был четвертый подряд день, когда этот показатель снижался", - со ссылкой на университет пишет РИА Новости.

По данным университета, в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

Напомним, вспышка инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.