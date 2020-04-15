Водитель Tesla не закрыла дверь перед въездом в гараж и поплатилась за это

Один интеллект хорошо, а два, как ни странно, хуже. Автомобилистка помяла поднимающуюся дверцу своей Tesla Model X, забыв опустить ее перед тем, как заезжать в гараж. По всей видимости, женщина слишком уж положилась на сообразительность машины, так много знающей и умеющей.

Tesla же решила, что раз хозяйка собралась заезжать, не закрыв двери, значит, так и надо. Никаких предупредительных сигналов - осторожно, не прохожу по габаритам! - автомобиль не подал и послушно двигался вперед, пока не раздался тревожный хруст.

Судя по видео, женщина просто отвлеклась на детей, высаживавшихся из машины: трое близких по возрасту подростков способны даже 5-минутную поездку превратить в ад, довести до истерики самого терпеливого водителя и полностью отвлечь его внимание. Уверены, что ни один многодетный родитель не скажет ни слова в упрек незадачливой автомобилистки. Пусть лучше Илон Маск над этой проблемой безопасности своих машин задумается.