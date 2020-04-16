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16.04.2020 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвичам запретили въезд на владимирские дачи

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Владимирские власти ввели особый режим, запрещающий въезд иногородних на территорию ближайшего к Москве по трассе М-7 Петушинского района Владимирской области.

Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Как сообщает администрация региона, с 16 апреля запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в границах территории с особым режимом. Следовать через территорию района можно только транзитному транспорту, но без остановки и стоянки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По требованию властей, все водители фур обязаны предъявлять сотрудникам полиции документы на груз и транспортные накладные, а местные жители - документы с указанием места их регистрации.

- При этом они обязаны незамедлительно сообщить в районную администрацию по телефону 8 (49243) 2-71-02 о своем прибытии, о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также свои контактных данные и информацию о месте пребывания. Эти граждане должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на территорию с особым режимом, - пояснили власти.

На въездах в район оборудованы контрольно-пропускные пункты. Проезжая их, водители и пассажиры обязаны проходить санитарный фильтр. Тех, у кого обнаружится кашель, температура выше 37 градусов или другие признаки инфекции, обещают изолировать. Столичным дачникам въезд в район полностью запрещен.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Не допускается следование граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом, к месту ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома, расположенных в границах Петушинского района, - пояснили в обладминистрации.

Помогать полицейским, несущим службу в Петушинском районе, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, будут сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии.

Тем временем

На границах многих регионов России выставлены патрули. В Костромской области полицейские переписывают номера машин и вручают всем въезжающим в регион памятки об обязательной 14-дневной самоизоляции.

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