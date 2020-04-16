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16.04.2020 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего нападение на школу

Текст: Наталья Граф

ФСБ России опубликовало видео задержания 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Красноярске.

На видеозаписи видно, как сотрудники ведомства проводят задержание школьника по месту его проживания - в частном доме. В ходе обысков у него обнаруживают обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также четыре предмета, предположительно являющиеся самодельными бомбами.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Это ваше? - спрашивают силовики у школьника.

Задержанный кивает головой и признается, что изъятые обрез, патроны и взрывные устройства потребовались ему для расстрела школы.

- Когда вы планировали провести расстрел школы?

- Около 19-20 апреля, - отвечает подросток.

Силовики также нашли средства связи, а также личные дневники, в которых содержится информация о планируемом нападении.

- По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает УФСБ России. Причины, по которым подросток решился на преступление, пока не сообщаются.

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