ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего нападение на школу

ФСБ России опубликовало видео задержания 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Красноярске.

На видеозаписи видно, как сотрудники ведомства проводят задержание школьника по месту его проживания - в частном доме. В ходе обысков у него обнаруживают обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также четыре предмета, предположительно являющиеся самодельными бомбами.

- Это ваше? - спрашивают силовики у школьника.

Задержанный кивает головой и признается, что изъятые обрез, патроны и взрывные устройства потребовались ему для расстрела школы.

- Когда вы планировали провести расстрел школы?

- Около 19-20 апреля, - отвечает подросток.

Силовики также нашли средства связи, а также личные дневники, в которых содержится информация о планируемом нападении.

- По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает УФСБ России. Причины, по которым подросток решился на преступление, пока не сообщаются.