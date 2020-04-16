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16.04.2020 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае экс-чиновника задержали за взятку в два миллиона рублей

Текст: Сергей Зюзин (Новосибирск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. В кабинетах министерства прошли обыски.

Экс-чиновник, который на прошлой неделе написал заявление об увольнении по собственному желанию, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, 50-летний подозреваемый получил в 2018 году "вознаграждение" в два миллиона рублей от директора одной из фирм, основным видом деятельности которой является строительство коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции

- Взятка предназначалась за содействие в принятии юридически значимых решений об определении этой фирмы подрядчиком для выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также за беспрепятственную приемку выполненных фирмой работ, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По нашим данным, эта фирма ремонтировала теплотрассы в Змеиногорском районе в 2018 году. Поскольку в тот момент в районе был введен режим ЧС, то контракт с подрядчиком можно было заключать без проведения аукциона. По материалам дела, чиновник этим воспользовался и пролоббировал нужную ему фирму.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. 16 апреля бывший куратор краевого ЖКХ был задержан. В ближайшее время он может быть отправлен в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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