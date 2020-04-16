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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эхо взрывов

Дело о гибели людей на шахте "Распадская" прекратили за давностью лет
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Экономика Сибири № 83(8137)
Уголовное дело о трагедии на шахте "Распадская" в Кузбассе, унесшей в 2010 году 91 человеческую жизнь, прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Междуреченский городской суд удовлетворил соответствующее ходатайство последнего из восьми обвиняемых - технического директора "Распадской угольной компании" Анатолия Рыжова, а также его защитника. Решение уже вступило в законную силу.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Всего в деле "Распадской" было восемь фигурантов, включая директора шахты Игоря Волкова, главного инженера Андрея Дружинина, руководителя службы вентиляции и дегазации Владислава Вальца, начальника участка вентиляции и техники безопасности Вячеслава Радцева, начальника смены Игоря Белова, командира Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда Александра Апалькова и инспектора Междуреченского отдела Ростехнадзора Федора Веремеенко. Последнему предъявили обвинение в халатности, а всем остальным - в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем большие человеческие жертвы.

Два взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли в горных выработках шахты прогремели с интервалом в несколько часов в ночь с 8 на 9 мая 2010-го. Они были такой силы, что поврежденными оказались не только подземные, но и поверхностные сооружения. Жертвами страшной аварии стали шахтеры и горноспасатели. И еще 133 человека из тех 361, что находились в шахте в момент ЧП, получили различные травмы.

Катастрофа на "Распадской", как выяснило следствие, произошла в результате стремления ее руководства увеличить объемы угледобычи почти в три раза - ради получения дополнительной прибыли. Отступление от проектных решений, разработанных для добывающего предприятия, при бесконтрольности, проявленной надзорными органами, привело к трагическим последствиям. Число жертв возросло из-за бездействия и непрофессионализма ответственных должностных лиц, отправивших подчиненных в аварийную зону, несмотря на угрозу повторного взрыва. Пятнадцать человек так и остались под завалами - тела не были найдены. Суд Междуреченска признал их погибшими только в декабре 2010-го.

Следствие завершилось в начале 2016 года, а затем в течение четырех лет суд Междуреченска одно за другим удовлетворил ходатайства обвиняемых о прекращении уголовного дела по истечению сроков давности. Только в отношении Игоря Волкова дело было закрыто в связи с его смертью.

Как сообщается на сайте суда, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, преступления, в которых обвинялись фигуранты дела "Распадской", с 2018 года относятся к преступлениям средней тяжести с неосторожной формой вины. В то же время по итогам расследования причин трагедии в России был разработан комплекс мер, направленных на устранение нарушений норм безопасности в угольной отрасли.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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