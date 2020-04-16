У мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Дагестане, нашли бомбу

Оружие, самодельное взрывное устройство найдены в салоне автомобиля, который вступил в перестрелку с полицейскими, сообщает ТАСС.

Ранее "РГ" писала о том, что сегодня возле села Дарваг Табасаранского района Дагестана на требование силовиков остановиться водитель открыл стрельбу по правоохранителям. Ответным огнем мужчина был ликвидирован.

Личность убитого пока установить не удалось.

По информации республиканского МВД, в ходе осмотра в салоне автомашины были обнаружены автоматическое оружие с обрезанным стволом, самодельное взрывное устройство, продукты питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета.