В Крыму за полдня составили более 200 протоколов на нарушителей режима

В течение второй половины дня 15 апреля, когда в Крыму вступили в силу положения о взыскании административных штрафов за нарушение режима самоизоляции, сотрудники полиции составили 208 протоколов на нарушителей. Действия полиции обжаловали лишь в четырех случаях. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель министра МВД Крыма Александр Смаглин.

По его данным, за это же время на "горячую линию" МВД обратились свыше 500 человек. Большинство обращений были связаны с конкретными вопросами относительно различных жизненных ситуаций, когда крымчанам нужно было покинуть свое жилье. Все обратившиеся получили разъяснения.

На действия полиции при составлении протоколов поступило всего четыре жалобы. В результате проверки по двум из них правомерные действия правоохранителей подтвердились, в двух других случаях продолжается выяснение всех обстоятельств. Так, остановленный сотрудниками полиции житель Ялты сообщил, что он на своем автомобиле направляется к банкомату.

- Выяснили, что банкомат находится гораздо ближе к его дому. Мужчина сказал, что в нем нет денег. Проверили, деньги были, - рассказал подробности Смаглин. - Протокол составлен абсолютно справедливо.

В другом случае жительница Евпатории пожаловалась, что на ее сына составили протокол, когда он направлялся на автостоянку, чтобы поехать к больному брату.

- Выяснили, что мужчина был не один, а в компании друзей, не имел при себе документов, цель своего выхода из дома внятно объяснить не мог, - пояснил Александр Смаглин.

В этом случае составление протокола на нарушителя также признано правомерным. На родителей девяти детей, находившихся на улице без сопровождения взрослых, также составлены протоколы об административных правонарушениях. 15 апреля правоохранители проверили 381 человека из числа тех, кто обязаны находиться дома по медицинским предписаниям. Среди этой категории граждан нарушителей режима не было.

Кроме того, как сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, на жителей Москвы, Санкт-Петербурга и сопредельных областей, прибывающих в Крым всеми видами транспорта, будут составляться протоколы о нарушении режима самоизоляции. В этом случае штраф по части 1 статьи 20.6¹ КоАП РФ может составлять от 1000 до 30 000 рублей.

Напомним, с 14 часов 15 апреля в Крыму вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие составление протоколов и последующее взыскание штрафов за нарушение режима самоизоляции. Для физических лиц размер штрафа при первом нарушении составляет 4000 рублей, при повторном - 5000 рублей. Для юридических лиц при повторном нарушении штраф может составлять до 500 тысяч рублей.