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14.04.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 15 апреля крымчан попросили выходить на улицу с паспортами

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Со среды 15 апреля в Крыму вступают в силу принятые Госсоветом РК изменения в законе об административных нарушениях, предусматривающие повышенные штрафы за игнорирование режима самоизоляции. Выходящих на улицу крымчан попросили иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие легитимность нахождения вне дома. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По словам министра, с завтрашнего дня во всех населенных пунктах будет увеличено количество патрулей.

- Только в Симферополе более 90 дополнительных патрулей и нарядов выйдут на улицы, - сказал Каранда.

Министр также отметил, что на дорогах начнут работать усиленные патрули ГИБДД, которые будут проверять обоснованность выезда автомобиля, маршрут движения, а также документы водителя и всех пассажиров.

- Вызывает вопросы, когда человек живет в одном районе города, а в магазин отправился в другой район, - сказал Павел Каранда.

Сотрудники правоохранительных органов будут безоговорочно выписывать штрафы всем, кто находится в парках, зонах отдыха, иных местах, не связанных с походом в ближайший магазин или аптеку. Полиция также будет с помощью технических средств отслеживать передвижение автомобилей лиц, что обязаны находиться в режиме самоизоляции по медицинскому предписанию. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут с помощью онлайн видеокамер следить за скоплением людей и в случае необходимости направлять в такие места наряды полиции.

При этом в МВД Крыма работает "горячая линия", на которую можно будет сообщить о неправомерном с точки зрения граждан штрафе, который им могут выписать сотрудники полиции. В дальнейшем протоколы о нарушениях будут направляться в суд.

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Глава Крыма Сергей Аксенов еще раз акцентировал внимание сотрудников правоохранительных органов на том, что никто из законопослушных граждан не должен пострадать от новых административных мер. В то же время безответственно относящиеся к требованиям соблюдения режима самоизоляции крымчане, рискующие собственным здоровьем и безопасностью окружающих, не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, Государственный совет Крыма установил размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Для физических лиц он составит от 4000 до 5000 рублей. Для юридических лиц штраф может достигать 500 тысяч рублей.

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