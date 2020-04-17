В Ярославской области при пожаре погибли мэр города и его жена

При пожаре в собственном доме погибли глава городского поселения Данилов Иван Свечушкин и его супруга.

По информации ГУ МЧС по Ярославской области, сообщение о возгорании в одноэтажном частном деревянном доме на улице Луговой поступило 17 апреля в 00:35.

- Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через пять минут, - рассказал официальный представитель спасательного ведомства Михаил Зверев. - В 00:50 было ликвидировано открытое горение, в 02:40 объявлено о полной ликвидации пожара.

В доме были обнаружены два тела. В администрации Данилова сообщили, что погибшие - глава городского поселения Данилов Иван Васильевич Свечушкин и его супруга Наталья Павловна.

Причины пожара выясняются. Следственные органы СК РФ по Ярославской области по факту гибели людей возбудили уголовное дело.

Ивану Свечушкину было 44 года. Главой Данилова он избран 3 декабря 2018 года на заседании муниципального Совета.