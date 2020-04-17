В Мосгордуме рассказали, какие документы брать с собой, выходя в магазин

Москвичи, вышедшие из дома в ближайший магазин или аптеку, а также выгуливающие собаку, должны иметь при себе документ, который поможет установить место их фактического проживания. Это нужно в том случае, если человек живет не по адресу регистрации. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он подчеркнул, что в указе о введении режима повышенной готовности речь идет о том, чтобы люди ходили в магазин или аптеку, расположенные близко к тому месту, где они живут. Адрес прописки или временной регистрации здесь роли не играет.

"Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться", - сказал Щитов "Интерфаксу".

А если, к примеру, человек живет у родственников или друзей, то подойдет расписка от собственника квартиры, подтверждающая это, добавил парламентарий.

Напомним, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим, который обязывает горожан при передвижении по городу на личном или общественном транспорте оформлять цифровой пропуск. Для пеших походов он не нужен, но в то же время пешком москвичам разрешается посещать ближайшие к дому магазины или аптеки, выносить мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. Такие меры введены в рамках противодействия распространению коронавируса.

Щитов добавил, что если человек решит в выходные поехать, к примеру, в магазин, то для этого нужно оформить отдельный пропуск, даже если у него есть действующий до конца месяца пропуск для поездок на работу. "Я бы рекомендовал сделать дополнительный пропуск к рабочему, если на выходных человек планирует поехать в магазин, но в рабочий день, чтобы заехать в магазин, в аптеку дополнительных пропусков получать не нужно", - отметил депутат.