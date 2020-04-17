Новости

Около 2 млн работающих пенсионеров получат выплаты по больничным 19:50
Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам федерального коечного фонда 19:49
В Мосгордуме рассказали, какие документы брать с собой, выходя в магазин 19:46
В Москве под домашний арест отправлен адвокат экс-министра Абызова 19:39
Коронавирус выявлен у половины экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" 19:39
В Боткинскую больницу госпитализировали 137 медработников с COVID-19 19:38
В Ростове медикам "скорой" подарили 3600 пасхальных куличей 19:13
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США 18:59
Волонтеры и курьеры воспользовались велопрокатом в Москве более 16 тыс. раз 18:59
КамАЗ отчитался о производстве масок и костюмов от COVID-19 18:55
В Ялте сняли на видео нашествие кефали 18:36
Россия стала производить 8 млн штук защитных масок в сутки 18:34
В больнице Иноземцева прооперировали пациента, которого 2,5 года мучили боли 18:33
СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина может остаться без крыши над головой 18:25
Мантуров: 14 из 17 препаратов от коронавируса производятся в России 18:19
Два работника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом умерли в больнице 18:16
Вышел русский тизер продолжения немецкого сериала "Подводная лодка" 18:15
Почему Большой театр Беларуси вошел в тройку лучших театров СНГ 18:14
Chery запатентовала в России новый полноразмерный кроссовер 18:00
Происхождение туземцев Самоа поставило генетиков в тупик 17:59
Кабмин выделил еще свыше 36 млрд руб. регионам для борьбы с коронавирусом 17:58
В Москве принудительно госпитализированы 134 нарушителя самоизоляции 17:53
Роберт Дауни опубликовал тизеры нового сериала о Перри Мэйсоне 17:49
"Мусорные" операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ 17:47
Временные сооружения для выздоравливающих от коронавируса появятся в 9 больницах Москвы 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
17.04.2020 19:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мосгордуме рассказали, какие документы брать с собой, выходя в магазин

Текст: Александр Мелешенко

Москвичи, вышедшие из дома в ближайший магазин или аптеку, а также выгуливающие собаку, должны иметь при себе документ, который поможет установить место их фактического проживания. Это нужно в том случае, если человек живет не по адресу регистрации. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков предпринимателей

Он подчеркнул, что в указе о введении режима повышенной готовности речь идет о том, чтобы люди ходили в магазин или аптеку, расположенные близко к тому месту, где они живут. Адрес прописки или временной регистрации здесь роли не играет.

"Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться", - сказал Щитов "Интерфаксу".

А если, к примеру, человек живет у родственников или друзей, то подойдет расписка от собственника квартиры, подтверждающая это, добавил парламентарий.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Самозанятым разъяснили порядок получения цифровых пропусков

Напомним, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим, который обязывает горожан при передвижении по городу на личном или общественном транспорте оформлять цифровой пропуск. Для пеших походов он не нужен, но в то же время пешком москвичам разрешается посещать ближайшие к дому магазины или аптеки, выносить мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. Такие меры введены в рамках противодействия распространению коронавируса.

Щитов добавил, что если человек решит в выходные поехать, к примеру, в магазин, то для этого нужно оформить отдельный пропуск, даже если у него есть действующий до конца месяца пропуск для поездок на работу. "Я бы рекомендовал сделать дополнительный пропуск к рабочему, если на выходных человек планирует поехать в магазин, но в рабочий день, чтобы заехать в магазин, в аптеку дополнительных пропусков получать не нужно", - отметил депутат.

Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской области
Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Всероссийские проверочные работы в школах перенесли на следующий год
Работающие пенсионеры смогут получить больничный с 20 по 30 апреля
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки через неделю
Воспитанников Нахимовского училища с COVID-19 изолировали в военном санатории
На доплаты медикам выделили более 45 миллиардов рублей
Собянин подписал новый пакет мер поддержки московского бизнеса