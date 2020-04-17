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17.04.2020 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве под домашний арест отправлен адвокат экс-министра Абызова

Текст: Иван Егоров

Пресненский районный суд отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Пресненского суда, по ходатайству следствия в отношении Вершинина судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его срок установлен до 16 июня.

Фото: iStock
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Как пояснили в суде, прокуратура и сторона защиты не возражали против домашнего ареста.

Со слов защиты, Вершинин признал частично вину и дал развернутые показания следствию. Адвокат подтвердил, что участвовал в передаче 300 тысяч долларов от одного знакомого к другому для оказания помощи первому. При этом первый знакомый, который передал деньги, посчитал, что его обманули и написал заявление о мошенничестве. При этом речь как объяснила, защита не шла об адвокатской работе господина Вершинина, а именно о частных отношениях между знакомыми людьми.

Александр Вершинин - адвокат известных фигурантов по громким уголовным делам, в том числе экс-министра Михаила Абызова и экс-начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

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