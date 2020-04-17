На сбежавшую из больницы Совгавани женщину с COVID-19 завели дело

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

"Женщина, зная, что ей диагностировали коронавирус, сбежала из инфекционного отделения советско-гаванской больницы. Тем самым она создала угрозу массового заражения людей", - сообщили в управлении по взаимодействию с правоохранительными органами правительства региона.

Известно, что из-за нарушительницы режима уже инфицирован один человек. Остальные находятся под наблюдением и помещены на карантин.

Сейчас злоумышленнице грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.