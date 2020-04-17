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17.04.2020 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На сбежавшую из больницы Совгавани женщину с COVID-19 завели дело

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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"Женщина, зная, что ей диагностировали коронавирус, сбежала из инфекционного отделения советско-гаванской больницы. Тем самым она создала угрозу массового заражения людей", - сообщили в управлении по взаимодействию с правоохранительными органами правительства региона.

Известно, что из-за нарушительницы режима уже инфицирован один человек. Остальные находятся под наблюдением и помещены на карантин.

Сейчас злоумышленнице грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Распространение коронавируса COVID-19

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