В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией

Уполномоченная по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова организовала проверку в Нефтекамске в связи с появившимся в сети видео, на котором полицейские силой ведут двоих детей в машину. Об этом сообщает РИА Новости.

Милана Скоробогатова сообщила журналистам, что держит ситуацию на контроле и сейчас с детьми все хорошо.

Напомним, региональное МВД уже прокомментировало эти кадры, уточнив, что дети без сопровождения взрослых находились на улице, нарушая установленный в регионе комендантский час.

Комендантский час действует в Башкирии с 9 апреля: детям запрещено выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.