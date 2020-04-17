В Нижнем Новгороде на журналиста завели дело за фейк о коронавирусе

Уголовное дело о фейке, размещенном в открытом публичном телеграм-канале, завели следственные органы СК РФ по Нижегородской области. Недостоверная информация касалась ситуации с коронавирусом в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняет РИА Новости, дело возбуждено в отношении местного журналиста, являющегося автором сообщения. Основанием стали материалы УФСБ по региону. 12 апреля 2020 года в канале был размещен материал об обстоятельствах, как пояснили в СУ СК, "представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность правоохранительных органов России".

Сотрудники УФСБ предприняли меры по блокировке распространения этого сообщения, поскольку его содержание могло способствовать нарушению общественного порядка.

Уголовное дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ - "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Расследование продолжается.

В СУ СК напомнили, что за тиражирование в СМИ и соцсетях фейков, связанных с распространением коронавируса, законодательством предусмотрена уголовная ответственность.