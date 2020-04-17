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17.04.2020 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае задержанного за взятки экс-чиновника взяли под стражу

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Следственные органы Алтайского края добились в суде, чтобы задержанного накануне бывшего замминистра строительства и ЖКХ региона заключили под стражу. Сегодня Октябрьский суд Барнаула принял такое решение.

Напомним, что экс-чиновнику следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за действия, которые входят в круг его должностных полномочий (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший замминистра, по данным следствия, еще в 2018 году получил два миллиона рублей от директора одной из компаний. В результате именно с этой компанией был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

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По предварительным данным, эта фирма стала основным подрядчиком ремонта теплотрассы в Змеиногорском районе, где в 2018 году вводили режим ЧС, чтобы без аукциона провести эти работы.

- Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, - отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Кроме того, совместно с сотрудниками ФСБ и МВД предстоит установить и иные возможные факты противоправной деятельности экс-чиновника.

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