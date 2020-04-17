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17.04.2020 08:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Нападение на школу в Красноярске удалось сорвать из-за коронавируса

Текст: Дмитрий Мальков

Следствие раскрыло детали готовившегося подростком в Красноярске вооруженного нападения на школу. Планы 14-летнего ученика сорвал переход на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, сообщили в СК по региону.

Напомним, видео с задержанием школьника, намеревавшегося устроить стрельбу в школе, распространило накануне региональное управление ФСБ России. Оперативники службы изъяли у него самодельные взрывные устройства и обрез ружья 16 калибра с 19 патронами.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове

Согласно информации СК по краю, совершить теракт в школе подросток собирался в апреле нынешнего года. Готовиться к осуществлению плана он начал еще в январе. Для нападения задержанный сделал обрез из охотничьего ружья, чтобы скрытно пронести его через охраняемый пост. Кроме того, стал готовить самодельную взрывчатку. Подробную инструкцию ее производства школьник нашел в интернете.

Все приготовления подросток провел скрытно. Оружие и взрывчатку он спрятал в надворной постройке отца, где их и обнаружили следователи.

По информации источников "РГ" в правоохранительных органах, объектом нападения должна была стать школа в Ленинском районе Красноярска. В ходе задержания школьник сообщил оперативникам, что теракт должен был пройти 19 или 20 апреля. Но тут вмешался коронавирус, и он решил подождать окончания ограничительных мер, когда учебное заведение заработает вновь.

Сейчас подросток задержан. СК по краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ - "Приготовление к террористическому акту", ст. 205.3 УК РФ - "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и ст. 223.1 УК РФ - "Незаконное изготовление взрывных устройств".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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