В Череповце утонул дебаркадер при попытке его поднять

В Череповце ушла под воду верхняя надстройка дебаркадера на бывшем речном вокзале на Соборной горке. Плавучее сооружение пыталась поднять фирма из Санкт-Петербурга, но не смогла этого сделать. Дебаркадер почти полностью ушел под воду.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Он отметил, что специалисты из Северной столицы подняли десятки затопленных судов. Но работа с череповецким речным вокзалом оказалась намного сложнее.

"РГ" уже писала о том, что 16 декабря 2019 года плавучее здание накренилось и затонуло. Оказалось, что сгнила деревянная конструкция, в некоторых местах были сломаны несущие балки. Кроме того, воду пропускал понтон, на котором стоял дебаркадер.

Теперь специалисты тревожатся, что из-за ЧП получил повреждения и дебаркадер, стоящий рядом. И дальнейшие попытки поднять конструкцию могут привести к тотальному разрушению ее надводной части.

Но компания из Санкт-Петербурга намерена продолжить работу. Они планирует отбуксировать затонувшее строение к берегу.