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17.04.2020 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце утонул дебаркадер при попытке его поднять

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: vk.com/germanovve Фото: vk.com/germanovve
Фото: vk.com/germanovve

В Череповце ушла под воду верхняя надстройка дебаркадера на бывшем речном вокзале на Соборной горке. Плавучее сооружение пыталась поднять фирма из Санкт-Петербурга, но не смогла этого сделать. Дебаркадер почти полностью ушел под воду.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Он отметил, что специалисты из Северной столицы подняли десятки затопленных судов. Но работа с череповецким речным вокзалом оказалась намного сложнее.

"РГ" уже писала о том, что 16 декабря 2019 года плавучее здание накренилось и затонуло. Оказалось, что сгнила деревянная конструкция, в некоторых местах были сломаны несущие балки. Кроме того, воду пропускал понтон, на котором стоял дебаркадер.

Теперь специалисты тревожатся, что из-за ЧП получил повреждения и дебаркадер, стоящий рядом. И дальнейшие попытки поднять конструкцию могут привести к тотальному разрушению ее надводной части.

Но компания из Санкт-Петербурга намерена продолжить работу. Они планирует отбуксировать затонувшее строение к берегу.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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