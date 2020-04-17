Суд продлил арест экс-главы Хостинского района Сочи

В Сочи суд еще на два месяца продлил арест бывшего главы администрации Хостинского района Павла Клопотовского. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города-курорта.

- Заседание провел судья Вадим Орехов. Арест Клопотовского продлили на два месяца, пока следователь не изучит все материалы уголовного дела, - сказали в ведомстве, уточнив, что подозреваемый находится в СИЗО в Армавире, а на время суда его привозили в сочинский ИВС.

Напомним, Павла Клопотовского задержали 19 февраля по подозрению в коррупции. На заседании суда, которое состоялось 21 февраля, чиновнику отказали в домашнем аресте и заключили под стражу на два месяца.

Как уже сообщалось, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, глава администрации района, вопреки своим компетенциям, попросил у обратившегося к нему местного жителя за разрешение на ИЖС в Хосте полмиллиона рублей.