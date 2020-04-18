Лампада с Благодатным огнем доставлена в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима прибыл в Москву. К началу пасхального богослужения его доставят в храм Христа Спасителя.

Около 12 часов дня в храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония ожидания Благодатного огня. В храме вместо тысяч паломников было только десять священнослужителей. Но чуда ожидали миллионы верующих: все действо транслировалось онлайн.

И патриарх Иерусалимский Феофил наконец вынес Благодатный огонь из Кувуклии. Затем его отдали представителям МИД, которые встречали святыню у ворот Старого города и доставили в аэропорт Бен-Гуриона.

За ним прислали самолеты из стран, которые захотели привезти огонь своим верующим.