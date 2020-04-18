МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия

В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.

"Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону", - сообщается на сайте МВД.

МВД уточняет, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. Если это столь необходимо, то "для замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации + mvd.ru, например: 77mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru)" - уточняют в МВД.

Стоит отметить, что и для водителей, у которых срок действия прав истек в этот период, распространяется тот же порядок. То есть привлекать их к ответсвенности за управление без прав до 15 июля никто не будет. При условии, что срок действия водительского удостоверения истек не ранее 1 февраля.

Но у них также есть право поменять права, предварительно записавшись на это мероприятие через портал госуслуг. При одном условии. На руках должна быть действующая водительская медицинская справка, получить которую сейчас очень сложно. Именно по этой причине сроки обмена водительских удостоверений сдвинуты пока до 15 июля.