МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия

Новости

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву 22:39
Созданы солнечные батареи с максимальным КПД 22:10
Глава Татарстана попросил ввести пособия по безработице ИП и самозанятым 21:44
Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма 21:41
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 21:25
Венский врач спрогнозировал окончание пандемии в 2022 году 20:29
Документ привел к вспышке COVID-19 в президентском дворце Афганистана 20:21
Более 20 тысяч человек умерли от коронавируса в Испании 20:13
Чем покорил Эдуард Ханок меломанов Союзного государства 20:05
Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии 19:46
В Кировской области избили водителя и врача "скорой" 19:45
В Екатеринбурге испекли 10 тысяч куличей в дар докторам 19:10
Спасти рядовой автопром: почему он страдает больше других 19:10
Минздрав рассказал о применении китайского препарата при короновирусе 18:48
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона 18:36
В Подмосковье скончался заболевший коронавирусом депутат Мособлдумы 18:19
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице 18:13
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 18:08
На Instagram-страницу Джонни Деппа в первый день подписались миллионы 17:51
Молодежный театр на Фонтанке решил поддержать врачей словом 17:45
Дептранс Москвы анонсировал введение автоматической проверки пропусков 17:44
В Югре на карантин закрыли многоквартирный дом 17:38
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1 17:14
Министр обороны Сербии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19 17:07
Китайский кроссовер Haval F7x за 1,8 млн рублей. Полный провал? 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
18.04.2020 20:19
Рубрика: Власть

МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия

Текст: Владимир Баршев
Гражданам, у которых истек срок действия паспортов, а также водительских удостоверений, замена документов не требуется до 15 июля включительно. Порядок замены таких документов разместило МВД на своем официальном сайте.
Фото: Александр Река/ТАСС Фото: Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

"Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону", - сообщается на сайте МВД.

МВД уточняет, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. Если это столь необходимо, то "для замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации + mvd.ru, например: 77mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru)" - уточняют в МВД.

Фото: iStock
ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта

Стоит отметить, что и для водителей, у которых срок действия прав истек в этот период, распространяется тот же порядок. То есть привлекать их к ответсвенности за управление без прав до 15 июля никто не будет. При условии, что срок действия водительского удостоверения истек не ранее 1 февраля.

Но у них также есть право поменять права, предварительно записавшись на это мероприятие через портал госуслуг. При одном условии. На руках должна быть действующая водительская медицинская справка, получить которую сейчас очень сложно. Именно по этой причине сроки обмена водительских удостоверений сдвинуты пока до 15 июля.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев
Минздрав рассказал о применении китайского препарата при короновирусе
Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем на COVID-19
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
На доплаты медикам выделили более 45 миллиардов рублей
Собянин подписал новый пакет мер поддержки московского бизнеса