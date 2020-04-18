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На Instagram-страницу Джонни Деппа в первый день подписались миллионы

Новости
    18.04.2020, 17:51
Текст:   Козьма Лоханкин

Джонни Депп от самоизоляционной скуки завёл Instagram.

За первые сутки существования страницы на неё подписались два миллиона подписчиков, за вторые - ещё миллион.

Сначала Депп выложил фото и записал восьмиминутное видео, пояснив, что ранее не имел времени на соцсети, а теперь в самый раз с ними ознакомиться.

Далее он произнёс пространный монолог о том, что мир фундаментально изменился и нам надо сделать из этого выводы, стать лучше - ну и тому подобное.

Следом он опубликовал кавер на песню Джона Леннона Isolation, записанную совместно с известным музыкантом Джеффом Беком.

Напомним, ранее стало известно, что бывшей жене Джонни Эмбер Хёрд грозит тюремный срок за дачу ложных показаний против него.

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