На Instagram-страницу Джонни Деппа в первый день подписались миллионы

Джонни Депп от самоизоляционной скуки завёл Instagram.

За первые сутки существования страницы на неё подписались два миллиона подписчиков, за вторые - ещё миллион.

Сначала Депп выложил фото и записал восьмиминутное видео, пояснив, что ранее не имел времени на соцсети, а теперь в самый раз с ними ознакомиться.

Далее он произнёс пространный монолог о том, что мир фундаментально изменился и нам надо сделать из этого выводы, стать лучше - ну и тому подобное.

Следом он опубликовал кавер на песню Джона Леннона Isolation, записанную совместно с известным музыкантом Джеффом Беком.

Напомним, ранее стало известно, что бывшей жене Джонни Эмбер Хёрд грозит тюремный срок за дачу ложных показаний против него.