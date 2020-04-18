Продал машину, а штрафы приходят. Что делать?

Бывают случаи, когда после оформления сделки по продаже автомобиля его бывший владелец продолжает получать штрафы за нарушения ПДД. Что в таком случае нужно предпринять?

Заключая договор купли-продажи, продавец авто передает покупателю права собственности на машину. Такая сделка часто проходит по схеме "из рук в руки", при которой договор составляется в произвольной форме и признается законным при наличии подписей всех сторон. По закону покупатель обязан в течение 10 суток после оформления сделки перерегистрировать на себя приобретенный автомобиль. Таким образом, он, фактически, уведомляет ГИБДД о том, что у машины сменился собственник.

Если новый собственник не подал данные в ГИБДД, то в ПТС транспортного средства остается вписанным прежний владелец. В этом случае, если нового владельца остановит сотрудник ГИБДД и обнаружит это нарушение, то тот получит или штраф в размере от 500 до 5000 рублей, или наказание в виде лишения прав в срок на три месяца. И до тех пор, пока новый владелец автомобиля не перерегистрирует его на себя, он будет "попадать" на штрафы.

Другое дело, когда нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры. Системы видеонаблюдения считывают номер автомобиля, ищут по базе данные владельца, вписанного в ПТС, и направляют "письма счастья" именно ему. А значит, пока новый владелец нарушает ПДД под камерами, штрафы за эти нарушения получает прежний собственник.

Что же делать? В этом случае бездействие - не самая правильная стратегия для бывшего собственника. Для начала необходимо вообще знать о том, что такие штрафы начисляются. Проверить это можно, например, на сайте госуслуг. Зная о наличии штрафов, начисленных на проданный автомобиль, его бывший собственник может в течение 10 дней после получения квитанции опротестовать штрафное постановление.

Но если время упущено, штраф придется заплатить. Срок оплаты установлен по КоАП РФ и составляет 60 дней со дня получения постановления. Если штрафы не оплачивать, то в дело вступят судебные приставы - с банковского счета неплательщика спишут сумму долга, к которому добавиться еще и неустойка. А еще могут ввести ограничения на выезд за границу до момента выплаты штрафов.

Действовать лучше сразу, если выяснилось, что штрафы на автомобиль приходят не по адресу. Можно связаться с новым владельцем машины, и попытаться призвать его к сознательности: провести процедуру смены собственника в ГИБДД и договориться об оплате штрафов.

Но часто бывает, что связь с новым собственником потеряна или он попросту не хочет заниматься переоформлением. Тогда бывший автовладелец должен действовать сам. Как упоминалось выше, согласно статье 30.3 КоАП РФ, у него есть 10 дней с момента получения штрафного постановления, чтобы обжаловать его. Для этого нужно обратиться с заявлением в отделение ГИБДД, которое выписало штраф. К заявлению, в котором нужно описать все обстоятельства дела, необходимо приложить копию договора по купле-продаже автомобиля. Важно помнить, что такое заявление с обжалованием придется написать по каждому штрафу.

Если новый собственник авто не хочет регистрировать автомобиль, бывший владелец имеет право в течение 10 дней после заключения сделки по продаже машины обратиться в ГИБДД с заявление о снятии с учета автомобиля. При этом нужно предъявить оригинал договора и паспорт.

Оформляя сделку по продаже автомобиля частному лицу, бывший собственник должен убедиться в том, что новый владелец перерегистрировал приобретенную машину на себя, а также проконтролировать, что не получает необоснованные штрафы.