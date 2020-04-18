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18.04.2020 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В столице оштрафованы 111 нарушителей режима самоизоляции

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков рассказал о том, что более 110 нарушителей обязательной самоизоляции привлечены к административной ответственности в Москве.

"В период введения режима повышенной готовности за не соблюдение карантина оштрафованы 111 человек, это жители Москвы и другие граждане, проживающие на территории Москвы", - цитирует Данчикова ТАСС.

Фото: AFP/RONALDO SCHEMIDT
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Ранее сегодня мэр Москвы сообщил о том, что временные ограничения на передвижение, введенные 13 апреля 2020 года в Москве, продлеваются до 1 мая 2020 года. Также он рассказал о дополнительных изменениях в пропускном режиме.

Например, для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле в Москве будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями.

Также отменяется использование одноразовых билетов в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 22 апреля. Пассажиры обязаны будут применять только карты "Тройка", "Стрелка", единый проездной билет и социальные карты москвича.

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