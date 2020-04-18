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18.04.2020 05:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске из больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией

Текст: Инесса Доценко

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хабаровска, подвергшего других людей риску заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: iStock
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Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Мужчина с 12 апреля находился на госпитализации в городской больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19. На шестой день он самовольно покинул лечебное учреждение. Его задержали и вернули в больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 УК РФ.

Между тем это не первое дело в Хабаровском крае, возбужденное по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантом такого уже стала жительница Советско-Гаванского района. Зная, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию, она сбежала из инфекционного отделения больницы. Из-за нарушительницы режима инфицирован один человек. Остальные находятся под наблюдением и помещены на карантин.

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