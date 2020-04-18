В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее постановление было издано кабинетом министров РТ.

Также татарстанцы обязаны носить средства индивидуальной защиты при посещении объектов "представления услуг".

Ранее в республике не было таких жестких ограничительных мер. Граждане пользовались масками по своему усмотрению.

Напомним, недавно в Казань прибыл из Китая самолет с 5,8 миллионами медицинских масок. Этим же рейсом доставили оборудование для их производства.