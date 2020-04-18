Инфекционист: Мы не все знаем о передаче COVID-19 животным от человека

В самом начале пандемии ВОЗ высказалась о возможности заражения животных коронавирусом, о передаче его от человека. По мнению всемирного консорциума врачей, это исключено. Впрочем, уже через пару месяцев, когда появилась информация о том, что 15 процентов кошек в Ухане заражены COVID-19. После того, как выяснилось, что тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом, ВОЗ вынуждена была поставить в этом вопросе многоточие: "Мы будем продолжать проводить тщательный мониторинг результатов новых исследований, посвященных как данному, так и другим аспектам COVID-19, и будем публиковать обновленные результаты по мере их появления".

На этой неделе Россельхознадзор объявил о создании первой тест-системы диагностики возбудителя коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, у животных. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано. Так что все-таки на самом деле? Могут ли животные заразиться новым типом вируса, а мы от них? "РГ" адресовала эти вопросы доктору ветеринарных наук, профессору кафедры инфекционной и незаразной патологии Уральского государственного аграрного университета Ольге Петровой.

Ольга Григорьевна, почему даже официальные сведения медиков на этот счет не однозначны? "Мы изучаем, будем следить", говорят они.

Ольга Петрова: Вопросы возникают, прежде всего, к самому COVID-19. Ученые всего мира сейчас внимательно изучают на практике его "поведение", то и дело появляются обновленные сведения, сколько он сохраняется на различного типа поверхностях, выявляются тонкости симптоматики, корректируются данные о летальности в разных регионах планеты и тд. Анализируются все сведения и в отношении животных.

По большом счету, все мы сейчас невольно стали участниками одного глобального исследования, которое "организовала" природа. Но само семейство коронавирусов давно изучено. Причем, человека поражают свои вирусы, а животных - свои. COVID-19 - третий по счету коронавирус (SARS-Cov, MERS-Cov-первые два), способный поражать человека. К слову, впервые о нем стало известно не сейчас, а еще в 2003 году, но сведений на этот счет не так много, поскольку тогда этот коронавирус не был настолько опасен.

Очевидно, шестнадцать лет ему понадобилось, чтобы мутировать, набраться сил и пуститься в атаку на человечество. Достоверных данных о том, что COVID-19 заражаются животные, на сегодня все-таки нет. Тем более нет подтвержденных случаев передачи коронавируса от животных человеку.

А как же кошки в Китае? Тигрица в Нью-Йорке?

Ольга Петрова: Если верить тем публикациям, что появлялись в околонаучных изданиях, то COVID-19 был обнаружен на их шерсти, в их ротовой полости, носу. Но сами животные не болели. Подтвержденных данных о клинических проявлениях заболевания на сегодняшний момент нет. Понимаете, это все равно, что вирус сохранялся бы на какой-то поверхности, скажем, на вашей одежде, мебели или коже. То же самое можно сказать и о шерсти кошек.

К слову, это еще раз говорит о том, что когда вы выгуливаете своего питомца, то при возвращении с прогулки нужно тщательно помыть его лапы. Словом, сохранять все меры безопасности, о которых все мы постоянно в эти дни говорим.

Но ВОЗ заявила о продолжении исследований в отношении заражения COVID-19 животных и человека…

Ольга Петрова: Безусловно, пока остаются малейшие вопросы, тем более к такому коварному и опасному коронавирусу, как COVID-19, исследования будут продолжаться. Потому что сказать, что мы абсолютно все знаем о передаче заболевания животным, было бы слишком самонадеянно. Природа полна тайн, вирусы мутируют.

При этом я бы ни в коем случае не стала сейчас отгораживаться от своих питомцев. Во-первых, они уже как члены семьи каждого из нас, во-вторых, они помогают психологически пережить нам время карантина. К слову, ветеринарное сообщество, как известно, призвало владельцев животных не поддаваться панике, а вместо этого продолжать заботиться о своих четвероногих друзьях и получать удовольствие от общения с ними.

А какие коронавирусы поражают животных?

Ольга Петрова: Они тоже очень разнообразны. Свои есть у кошек, собак, сельскохозяйственных животных. Кошки не могут заразиться собачьими, коровы кошачьими коронавирусами и наоборот.

Существует два вида коронавируса для мелких домашних животных, которым болеют животные: коронавирусная инфекция у собак (CCV) - она передается от одной особи к другой, и инфекционный перитонит у кошек (FIP), который является осложнением после перенесенной коронавирусной инфекции. Эти штаммы опасны только для животных, особенно с уязвимостью иммунной системы животного (в частности у молодых животных). Их клинические проявления, как правило, выражаются в диарейном синдроме (кишечные расстройства).

Но, к счастью, против коронавирусной инфекции сельскохозяйственных животных, собак давно уже разработаны вакцины и сыворотки.

У кошек имеются два штамма коронавирусов - FIPV (приводит к инфекционному перитониту, поражая белые кровяные клетки) и FECV (приводит к энтериту и гастроэнтериту, поражая слизистую оболочку кишечника). Вакцин при коронавирусной инфекции у кошек пока не существует из-за особенности строения вируса и скорости его мутации.

И если вовремя ставить прививки, а у кошек проводить профилактические мероприятия (в основном санитарные), то можно избежать рисков заболевания. К слову, в случаях массового заражения сельскохозяйственных животных применяются ограничительные меры. Делается это для того, чтобы разорвать эпизоотическую цепь инфицирования животных, то есть отдалить животных друг от друга. Словом, почти, как в популяции людей сейчас.

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