Из-за майских выборов президента Польше грозит правовой хаос

За три недели до выборов президента Польши власти страны лишили национальную избирательную комиссию полномочий для проведения обычного голосования. А документ, позволяющий провести выборы по почте, в ближайшее время принят не будет. Стране грозит предвыборный хаос.

Напомним, что 10 мая в Польше должны пройти президентские выборы. Если бы в связи с эпидемией коронавируса премьер Матеуш Моравецкий объявил в стране чрезвычайное положение, голосование можно было бы перенести на месяц, а при поддержке парламента - на три месяца. Именно к этому его призывает оппозиция.

Однако опросы показывают, что, если выборы состоятся во время пандемии коронавируса, скорее всего, выиграет действующий глава государства Анджей Дуда. Поэтому правящая партия "Право и справедливость" не хочет переносить голосование на более поздние сроки. Нижняя палата парламента, в которой у этой партии большинство, уже приняла несколько поправок в действующее законодательство, позволяющих все же провести выборы 10 мая, но по почте. Единственный альтернативный вариант, который сейчас рассматривается в Польше - продление президентского срока Дуды на два года без права повторного переизбрания. В конце минувшей недели глава Минздрава Лукаш Шумовский, являющийся политиком правящей партии и потому ставящий ее интересы выше интересов, собственно, здравоохранения, объявил свои рекомендации. По его словам, эпидемия в том или ином виде продлится еще полтора года. Поэтому безопасные выборы в традиционной форме можно будет провести только через два года. "Если политические партии не согласятся на такой сценарий, единственной безопасной формой выборов будут выборы по почте", - сообщил он.

Этим заявлением министр здравоохранения подготовил почву для подписания президентом пакета документов, один из которых упраздняет часть полномочий польской избирательной комиссии. Теперь она не сможет ни разработать образец бланка для голосования, ни напечатать эти бланки, ни подготовить информацию об избирательных округах. Теоретически все это должна будет сделать польская почта, но соответствующая поправка в конституцию еще не получила одобрение верхней палаты парламента - сената. И поскольку там большинство мест у оппозиции, эксперты не сомневаются, что с голосованием по ней сенаторы будут тянуть до начала мая - это максимальный возможный срок. Таким образом, получилось, что за три недели до выборов президента в Польше некому к ним готовиться. Более того, не исключено, что в мае правящая партия не наберет достаточное количество голосов, и поправка о выборах по почте не пройдет. Это приведет страну к правовому хаосу.

Впрочем, даже если у властей все получится по задуманному плану, легитимность итогов этих дистанционных выборов уже вызывает сомнения у правоведов и серьезных польских политиков. Например, мэр Варшавы Рафал Тшасковски в интервью изданию Rzeczpospolita обвинил правящую партию в безответственности: "Никто не знает, как обеспечить безопасность членов избирательной комиссии во время эпидемии. Никто не знает, как доставить избирательные бюллетени людям, которые живут не по месту прописки, и тем, кто на карантине. Никто не знает, как организовать выборы по почте за границами страны. У меня есть ощущение, что правящая партия утратила чувство реальности. И что самое ужасное, они знают, что король голый, но боятся об этом сказать".