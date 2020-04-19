Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

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Символом духовного преображения общества назвал торжество Пасхи в поздравлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, которые приводит 19 апреля его пресс-служба, этот день является "всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами".

Президент Беларуси пожелал, чтобы "в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость стала неисчерпаемым источником веры и надежды, помогла вынести тяжелые испытания".

В праздник Пасхи, информируют новостные порталы, Лукашенко зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в полусотне километров от Минска, где расположен мужской монастырь. Он считается духовным центром и местом паломничества православных христиан, уточняет БЕЛТА.

Именно из храма президент поздравил всех белорусов с Пасхой, по его словам, "самым светлым праздником в жизни", передав слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией коронавируса. "Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду", - сказал Лукашенко. Он пожелал также скорейшего выздоровления всем жителям европейских стран, американцам и гражданам Поднебесной.

В храме президенту вручили копию чудотворной византийской иконы "Покровительница", которая выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы. Кстати, оригинал иконы находится в соборном храме греческого мужского монастыря на горе Афон. А поскольку икона расположена в алтаре, ее второе название - "Алтарница".

В ответ Лукашенко передал в дар храму икону "Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня", которая выполнена сорокалетним белорусским иконописцем Андреем Жаровым в технике восковой темперы. На иконе, поясняет агентство, изображен сюжет, описанный в канонических текстах: "Явление ангела женам-мироносицам". Он считается самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке.