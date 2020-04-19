Отец чемпиона "Формулы-3" Шварцмана умер из-за коронавируса

Как стало известно, в субботу Михаил Шварцман умер на 53-м году жизни. Ранее у отца российского автогонщика был диагностирован коронавирус.

"Я плачу, когда пишу эти строки. Не могу поверить, что ты ушел. Ты сделал так много для моей карьеры и жизни, а мне так и не дали время, чтобы вернуть тебе этот долг. Ты был лучшим папой на свете, я люблю тебя и буду скучать очень сильно", - написал гонщик в Instagram.

Команда SMP Racing, за которую выступает Шварцман, выразила свои соболезнования и пообещала оказать поддержку своему пилоту в этот непростой момент его жизни.

В нынешнем сезоне, отложенном из-за пандемии COVID-19, Роберт Шварцман выступает в "Формуле-2" за команду Prema Racing.