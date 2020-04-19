В Ухани сняли запрет на выезд из города, желающих покинуть эпицентр эпидемии оказалось очень много. Фото: AP

19 апреля

"Тройку" можно заказать на дом

Теперь в Москве транспортную карту "Тройка" можно заказать через сервис "Яндекс.Лавка" с доставкой на дом. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Средств ФНБ хватит до 2024 года

Глава минфина Антон Силуанов сказал, что с учетом текущих трат бюджета средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при сохранении нынешних цен на нефть хватит до 2024 года. К концу года в ФНБ останется 7 трлн рублей.

Цены на продукты не растут

В минпромторге не видят серьезных изменений цен на продукты. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, уточнив, что сейчас возможен рост цен на импортные товары из-за разницы курсов валют. Например, на кофе и чай.

Приоритеты сохраняются

Национальные проекты остаются для России приоритетом, но правительство сейчас их донастраивает с учетом новых условий в экономике, сказал помощник президента РФ Максим Орешкин. Он также подчеркнул, что приоритетными областями остаются здравоохранение и образование.

"Аэроэкспресс" сокращает рейсы

С 21 апреля количество рейсов "Аэроэкспресса" в аэропорт Внуково будет уменьшено. Отправляться поезда с Киевского вокзала будут в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Молдавии выделят помощь

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 235 млн долларов Молдавии на противодействие коронавирусу. Средства пойдут на поддержку платежного баланса и системы здравоохранения страны. Дефицит платежного баланса страны сейчас оценивается в 830 млн долларов.

В Тегеран вернулась торговля

После месячного жесткого карантина в Тегеране открылись торговые точки. Столица Ирана на неделю позже подключилась к новому плану правительства страны по "умному социальному дистанцированию". Будут открыты магазины и возобновлена предпринимательская деятельность, несущая малые риски распространения коронавируса.

18 апреля

Вирусу подбирают лекарства

Китайский лекарственный препарат с незапатентованным наименованием гидроксихлорохин может применяться в России при лечении коронавируса, сообщил Минздрав РФ. В препарате используется такая же активная фармацевтическая субстанция, как в России для производства аналогичных лекарственных средств.

Карантин добыче не помеха

Ресурсная база газопровода "Сила Сибири" - "Чаяндинское" месторождение в Якутии, где 17 апреля был введен карантин, работает в штатном режиме. Как сообщили в "Газпроме", добыча и подготовка газа к транспортировке происходит без задержек.

Африке не хватает средств

Странам Африки недостает как минимум 44 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом в 2020 году. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Всего континенту нужно в 2020 году 114 миллиардов долларов для борьбы с COVID-19, из которых 70 миллиардов уже найдены.

Ухань - зона низкого риска

Город Ухань, с которого началось распространение коронавирусной инфекции, объявлен районом низкого риска. Теперь в провинции Хубэй больше не осталось городов и районов с высоким и средним уровнем риска, следует из заявления штаба по профилактике и контролю за распространением COVID-19 провинции Хубэй.

17 апреля

Цифровизация ускорится

Коронавирус стимулирует цифровизацию и оптимизацию издержек в энергетике. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Он считает, что работа в условиях пандемии поможет и покажет, как энергетическую отрасль можно оптимизировать с точки зрения снижения издержек и модернизации с учетом новых технологических возможностей.

Россия вышла в топ-10 по числу заболевших

Россия заняла десятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано почти 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. На первом месте США с 735 тысячами инфицированных, на втором - Испания (194 тысячи), на третьем - Италия (176 тысяч). В России число заболевших превысило 42 тысячи.

Плавный прирост

Прирост заразившихся коронавирусом в России медленный и очень плавный, такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, темпы не уходят за 20% ежедневного прироста и сохраняются на уровне от 14-17% в день. Попова отметила, что в Роспотребнадзоре надеются избежать резкого пика заболеваемости.

Россиянам вернут деньги за билеты и отели

В Роспотребнадзоре сообщили, что деньги за авиа- и железнодорожные билеты, тур или отель будут возмещены россиянам, если поездка была отменена из-за пандемии коронавируса. Потребовать вернуть потраченные средства можно, даже если на услуги был оформлен "невозвратный тариф".

Право уйти на больничный

Работающие россияне старше 65 лет могут уйти на больничный с 20 по 30 апреля, если не находятся в отпуске или на удаленной работе. Об этом сообщил глава минтруда Антон Котяков. По его словам, это поможет уберечь работающих людей старшего поколения от риска заражения коронавирусом.

Почти год без полетов

"Брюссельские авиалинии" отменили рейсы из Брюсселя в Москву до марта будущего года. Отмены коснулись также рейсов на тех направлениях, которые помимо авиакомпании обслуживают другие перевозчики.

Данные о заболевших

На 19 апреля в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по коронавирусу. За двое суток было подтверждено 10 845 новых случаев в 78 регионах (4785 человек к 18 апреля и 6060 человек к 19 апреля). Из них на Москву пришлось 2649 и 3570 заразившихся, соответственно. Всего в столице выявлено 24 324 зараженных. За весь период выздоровели 3291 человек, умерли 361.

Данные о заболевших

На 19 апреля в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по коронавирусу. За двое суток было подтверждено 10 845 новых случаев в 78 регионах (4785 человек к 18 апреля и 6060 человек к 19 апреля). Из них на Москву пришлось 2649 и 3570 заразившихся соответственно. Всего в столице выявлено 24 324 зараженных. За весь период выздоровели 3291 человек, умерли 361.