В Кировской области задержан один из напавших на бригаду "скорой"

Полицейские нашли и задержали одного их двух жителей Кирово- Чепецка, накануне напавших на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Кировской области.

Как писала "РГ", 17 апреля вечером двое пьяных жителя избили водителя и врача бригады скорой помощи, прибывшей по вызову чтобы взять мазки на коронавирус.

В ходе проверки по горячим следам нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей - 1985 и 1989 годов рождения. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.