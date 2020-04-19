Самый доступный Cadillac. Какие чувства дарит премиум-кроссовер за 3 млн

Представительство Cadillac в начале года почти одновременно вывела на рынок два кроссовера - обновленный XT5 и "абсолютно новый XT6. Вторая модель по праву дебютанта модель привлекла куда больше внимания. Между тем, испытав "пятерку" на дорогах Дании и Швеции (еще до закрытия границ, разумеется), мы готовы признать в ней будущего бестселлера марки. Да что там будущего. По итогам первого квартала XT5 уже отвоевал статус самого востребованного в России Cadillac у могучего Escalade.

Поменяли "лошадей" на переправе

С XT5 получился тот самый редкий случай, который так любят журналисты: рассказывая о нем, можно обоснованно поставить привлекательный заголовок: "Кроссовер обновился и при этом подешевел". Чудес не бывает: чтобы добиться этого, в Cadillac пожертвовали для многих "святым" - объемом и мощностью мотора. Вместо атмосферного и понятного двигателя V6 3.6 теперь под капотом 2-тонного "паркетника" наддувный агрегат на 2 литра.

Да, к турбированным моторам наши соотечественники еще не всегда лояльны. Но в случае с XT5 аргументом выступает существенная экономия. О цене автомобиля - ее удалось довести до 3 млн рублей - мы уже сказали. Но и сумма транспортного налога упала сразу на 37 тысяч рублей в год. К тому же сократился расход топлива - его показатель теперь крутится вокруг цифры в 10 литров на сотню. И дело не только в объеме горючей смеси, но и в инновационности мотора - электроника самостоятельно отключает два цилиндра при размеренной езде.

А потеря ста с лишним "лошадей", как показал тест-драйв, не стала трагедией. Во-первых, мотор LSY, безусловно, тяговит. У него короткая турбояма и широкая полка крутящего момента - максимум в 350 Нм достигается уже на 1500 оборотах. А во-вторых, он составил неплохую пару с 9-диапазонным "автоматом" GM, время переключения передач у которого составляет 0,4 секунды. Для сравнения: это вдвое быстрее, чем работала прежняя 8-диапазонная коробка.

В итоге в городе и пригородах XT5 не дает повода жалеть о замене силового агрегата. Скорее всего, этот вывод можно сделать и на скоростной магистрали - но убедиться в этом нам как следует не удалось. Датские и шведские трассы (с бесконечными ограничениями в 70 км/ч) располагают к спокойному темпу без резких маневров. Да и разве не для этого в Cadillac делают кроссоверы?

Собственно, насладиться вождением нам удалось в полной мере. И не только из-за предложенного организаторами маршрута по узким, но удивительно качественным для межсезонья скандинавским дорогам, но и потому что в салоне XT5 по-настоящему комфортно. Лишь однажды мы съехали на примыкавшую к трассе грунтовку, чтобы сделать снимок на фоне стога прошлогоднего сена. Но затея была обречена на провал. Кроссовер в таком антураже не слишком "фотогеничен" - ему куда лучше подошли урбанистические пейзажи Копенгагена. Да, полный привод, адаптивное шасси и активная подвеска позволят "пятерке" проехать и по пересеченной местности, но в такой машине наслаждаться природой в любом случае хочется… из окна. Чтобы не запачкать модную обувь, а вместе с ней и богатый салон. Примечательно: двери XT5 не защищают пороги от грязи - уплотнители наверняка показались в Cadillac ненужными.

Салон красоты

В ходе тест-драйва стало сразу понятно, что в итоговом тексте больше всего внимания будет уделено как раз салону (тем более что эстерьер не слишком-то изменился). Удобно устроиться за рулем удалось сразу, хотя в долгой дороге спинка все же показалась чуть провалившейся, а подушка - коротковатой.

Центральный подлокотник вплотную придвинут к селектору коробки передач, так что регулировать его по вылету не требуется. Сам нефиксируемый джойстик КПП тоже примечателен - он с клавишей стояночного тормоза. Сразу под ним расположены две шайбы. Большая управляет установками мультимедийной системы, маленькая - громкостью аудио. На компактной площадке нашлось место и для кнопок выбора режимов полного привода (их четыре) и отключения системы стабилизации. Правда, воспользоваться ими не глядя с непривычки не получится.

Круглые контроллеры - это, конечно, реверанс в адрес российских автолюбителей, так и не привыкших чуть что ляпать пальцем по экрану мультимедиа. Он, кстати, не поражает воображение размерами (диагональ - 8 дюймов), но при этом сенсор весьма отзывчив. Простовата по нынешним временам и приборка - она не полностью виртуальная, но цифровой экран в 5,7 дюйма между круглыми аналоговыми циферблатами вполне информативен. Впрочем, при наличии продуманного HUD-проектора, выводящего нужную информацию на лобовое стекло, засматриваться на щиток особо и не приходится.

Очень понравилось, как в Cadillac организован центральный тоннель. С одной стороны, он короткий, а с другой - здесь ничего лишнего, все стильно и функционально. Так, во фронтальной части длинного подлокотника обнаружилась глубокая и сделанная под обратным углом узкая ниша, где удобно держать смартфон во время поездки. И не болтается, и всегда под рукой. А еще его легко там заряжать. Во-первых, беспроводным способом. А во-вторых, в самом боксе имеется зарядное гнездо, шнур от которого можно незаметно протянуть к нише с телефоном через специальное отверстие.

Поскольку мест для гаджетов в современном автомобиле много не бывает, в Cadillac сделали еще одну вместительную нишу для смартфона на центральной консоли. Причем она обернута не просто мягким материалом, а кожей. Положить телефон можно и на открытую полочку, сооруженную в недрах тоннеля. Впрочем, это не так удобно, да и USB-гнезда там нет, зато имеется 12-вольтовая розетка.

Стоит обратить внимание и на шторку, за которой прячутся подстаканники. Она также покрыта не пластиком, а мягкой кожей. Красота в салоне явно потребовала жертв - и в Cadillac на них пошли. Например, перчаточный ящик обили чем-то типа замши, передние стойки закрыли более плотным материалом похожей фактуры - вроде дубленой кожи. В зависимости от версии в салоне применяются еще и вставки под карбон или дерево. А в противосолнечных козырьках установили по два плафона - по обе стороны от зеркал.

Немного озадачили дверные карты. Да, здесь тоже отделка на высшем уровне, и руку на мягких подлокотниках держать приятно. Но, видимо, ради сохранения стилистики в Cadillac пренебрегли функциональностью. В кармашки можно поместить только маленькую бутылочку воды и какие-то мелкие предметы, причем основание, к удивлению, оказалось не прорезиненным.

Приятно ехать в XT5 и сзади. Места здесь много, сиденья хорошо держат тело, при желании их можно слегка откинуть. Центральный подлокотник оказался коротким, но за счет этого на него вполне можно опереться. А вот будет ли удобно поставить здесь кофе - вопрос, поскольку площадка с подстаканниками расположена под небольшим углом. Добавим, что у пассажиров на втором ряду имеется собственный блок управления климат-системой и подогрев. Водителю и его спутнику повезло чуть больше - у них предусмотрена еще и вентиляция.

А еще задний пассажир чувствует себя чуть хуже в плане шумоизоляции. Если спереди люди могут разговаривать в полголоса, то, обращаясь к тому, кто сидит сзади, им нужно повышать голос. Впрочем, такой эффект объясняется наличием огромной панорамной крыши - ее можно полностью закрыть тканевой шторкой, но, если этого не сделать, получается, пожалуй, шумновато. А в целом над шумоизоляцией в Cadillac явно поработали - и не могли этого не сделать, учитывая, что уже в базовой версии машины установлена премиальная аудиосистема Bose. Музыка в XT5 звучит, конечно, великолепно.

Собрали "фишки"

Отдельно стоит сказать о нескольких технологичных опциях кроссовера. Зеркало заднего вида переключается в режим экрана, транслирующего изображение с камеры. Качество картинки оставляет желать лучшего, все цвета приглушены, но и отвлекает от дороги не больше, чем в обычном режиме. При этом обзорность увеличивается ни много ни мало на 300%.

Круиз-контроль в XT5 адаптивный, причем его чувствительность можно настроить в одном из трех режимов. Другая "фишка" - работа автопарковщика. Автомобиль заезжает в "карман" с комфортной скоростью, и даже придерживать его особо не приходится. Правда, он не может самостоятельно сменить направление движения, и, если необходимы дополнительные маневры, водителю приходится поработать с селектором коробки. В общем, как говорится, проще сделать самому.

Еще одна интересная опция - предупреждение водителя об опасности с помощью вибросигналов сиденья. Реакция машины, откровенно говоря, бодрит куда лучше, чем звуковые оповещения. Хотя, не исключено, что тут имеет место эффект неожиданности. Кстати, уже в стартовой комплектации Cadillac воткнул в свой XT5 сразу 10 различных систем, отвечающих за безопасность. К счастью, проверять их работоспособность нам не пришлось.

Наконец, очень понравилось, как в "пятерке" открывается багажник. Дело не в том, что достаточно взмаха ноги - этим уже несколько лет никого не удивишь. Но когда к XT5 сзади подходит человек с ключом, на землю ярко проецируется логотип Cadillac - и именно в это место нужно спокойно поднести ногу, не превращая простую операцию в "бой с тенью".

Сделать выбор

Устроители тест-драйва не напрасно включили в программу посещение два весьма примечательных датских музея - рок-музыки и актуального искусства. Пожалуй, здесь мы могли почувствовать себя потенциальными покупателями XT5 - представителями так называемого креативного класса. По предположению маркетологов, им, в среднем, от 35 до 45 лет, они отличаются требовательностью и способностью сделать умный выбор. Добавим от себя - и эгоцентричностью. Когда хочется получать максимальный комфорт, но при этом не испытываешь беспокойства за то, что о тебе думают окружающие.

Как показалось, машина вполне способна принести таким людям удовольствие - и если они сели за руль, и если беззаботно расположились сзади, предпочтя в одиночестве послушать хорошую музыку. А еще это тот редкий случай, когда автомобиль ценой от 3 млн рублей можно назвать доступным. Дело в том, что таких выгодных билетов в премиальный сегмент на рынке, пожалуй, еще поискать.