Новости

Отец чемпиона "Формулы-3" Шварцмана умер из-за коронавируса 08:21
Восстановлено движение по Калужскому шоссе в районе нового медцентра 07:55
На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей 07:48
В Южной Корее выздоровели 75 процентов заразившихся COVID-19 07:38
Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии 07:20
Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах Третьяковки 06:40
В Якутии опробуют новые экспресс-тесты на коронавирус 06:37
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса 06:16
Окутавший Приамурье дым от пожаров в Китае направляется к Хабаровску 06:07
США назвали дату полета астронавтов к МКС на американском корабле 05:40
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180 05:06
Камчатский вулкан Ключевской выбросил потоки лавы 05:03
Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам 04:38
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России 04:10
Трамп напомнил о хороших отношениях с Россией 03:32
Вирусолог сообщил о скорой победе России над коронавирусом 02:43
В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса 02:07
В США прошли протесты с требованием отменить карантин 01:38
Футболисты "Краснодара" организовали вечеринку во время карантина 01:05
Умер писатель Александр Кабаков 00:28
Гитарист группы Буйнова "Чао!" Щукин умер от коронавируса в 51 год 18.04.2020
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 18.04.2020
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок 18.04.2020
Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла до 60% 18.04.2020
Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву 18.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
19.04.2020 06:40
Рубрика: Культура

Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах Третьяковки

Текст: Александр Алексеев
Музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: ТАСС/Пресс-служба Оkko Музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: ТАСС/Пресс-служба Оkko
Музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Фото: ТАСС/Пресс-служба Оkko

Первая часть художественно-просветительского сериала "Третьяковка со Шнуром" теперь доступна для зрителей. Она посвящена творчеству Ивана Айвазовского, на выставку в честь 200-летия которого в Москве выстраивалась километровая очередь. Но все равно не все желающие смогли попасть, хотя выставка и продолжалась четыре месяца. Зато сейчас творчество самого известного российского художника-мариниста стало доступно для просмотра на мультимедийном сервисе "Okko".

Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Третьяковка на самоизоляции со Шнуром

Динамичная режиссура, чередование крупных и средних планов, увлекательная и познавательная беседа, которую ведут генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и музыкант, шоумен и телеведущий Сергей Шнуров, ради такого события приодевшийся в элегантный костюм и вооружившийся очками - шестиминутный мини-фильм смотрится на одном дыхании. Снят он современно, не скучно, к каждому слову собеседников хочется прислушиваться, а картинами Ивана Айвазовского интересоваться все больше и больше.

Вслед за первым фильмом "Третьяковка со Шнуром" появятся еще 11 серий. Среди полотен, о которых будет рассказано подробно (а иногда и дискуссионно, ведь фронтмен "Ленинграда" всегда отличался парадоксальностью суждений) - работы многих замечательных мастеров. В частности:

- "Явление Христа народу" (1837-1857 гг.) Александра Иванова;

- "Портрет А.С. Пушкина" (1827 г.) Ореста Кипренского;

- "Христос в пустыне" (1872 г.) Ивана Крамского;

- "Апофеоз войны" (1871 г.) Василия Верещагина;

- "Боярыня Морозова" (1887 г.) Василия Сурикова;

- "Не ждали" (1884 - 1888 г.) Ильи Репина и другие…

Ожидается, что каждая серия будет продолжаться 6-7 минут.

Культура Арт Живопись Культура Кино и ТВ Документальное кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса
В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса
Книжные интернет-магазины открыли бесплатный или дешевый доступ к базе
Зельфира Трегулова - о мерах поддержки музеев государством