Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах Третьяковки

Первая часть художественно-просветительского сериала "Третьяковка со Шнуром" теперь доступна для зрителей. Она посвящена творчеству Ивана Айвазовского, на выставку в честь 200-летия которого в Москве выстраивалась километровая очередь. Но все равно не все желающие смогли попасть, хотя выставка и продолжалась четыре месяца. Зато сейчас творчество самого известного российского художника-мариниста стало доступно для просмотра на мультимедийном сервисе "Okko".

Динамичная режиссура, чередование крупных и средних планов, увлекательная и познавательная беседа, которую ведут генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и музыкант, шоумен и телеведущий Сергей Шнуров, ради такого события приодевшийся в элегантный костюм и вооружившийся очками - шестиминутный мини-фильм смотрится на одном дыхании. Снят он современно, не скучно, к каждому слову собеседников хочется прислушиваться, а картинами Ивана Айвазовского интересоваться все больше и больше.

Вслед за первым фильмом "Третьяковка со Шнуром" появятся еще 11 серий. Среди полотен, о которых будет рассказано подробно (а иногда и дискуссионно, ведь фронтмен "Ленинграда" всегда отличался парадоксальностью суждений) - работы многих замечательных мастеров. В частности:

- "Явление Христа народу" (1837-1857 гг.) Александра Иванова;

- "Портрет А.С. Пушкина" (1827 г.) Ореста Кипренского;

- "Христос в пустыне" (1872 г.) Ивана Крамского;

- "Апофеоз войны" (1871 г.) Василия Верещагина;

- "Боярыня Морозова" (1887 г.) Василия Сурикова;

- "Не ждали" (1884 - 1888 г.) Ильи Репина и другие…

Ожидается, что каждая серия будет продолжаться 6-7 минут.