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19.04.2020 14:22
Рубрика: В мире

В Испании к маю детей выпустят на улицу

Текст: Юрий Когалов
Власти Испании намерены еще на 15 дней продлить действие режима карантина в стране после того, как он истечет 26 апреля, но на этот раз будут сделаны послабления. В первую очередь они коснутся детей до 12 лет. Им, наконец, разрешат выйти из дома.

Уже более месяца дети в Испании не выходили на улицу. После введения в середине марта чрезвычайного положения в стране испанцам было разрешено покидать свои дома только для поездок на работу (одно время, кстати, функционировали только предприятия первостепенной важности), в магазин, аптеку или для выгула собак. Но это могли делать только взрослые. Все дети оказались заперты в четырех стенах.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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Через неделю они, наконец, смогут погулять. Правда, как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, на эти прогулки будут введены определенные ограничения в зависимости от ситуации в тот или ином регионе, провинции, муниципалитете.

"В течение следующих нескольких недель мы определим, какими будут критерии. Мы хотим дать им возможность приятно провести время на свежем воздухе. Но мы должны делать это в соответствии с рекомендациями экспертов", - отметил Санчес. По его словам, в настоящее время специалисты разрабатывают систему маркеров, по которым и будет приниматься решение об ослаблении карантина.

Он также отметил, что процесс выхода из этого режима может быть очень долгим, и нельзя гарантировать, что ситуация разрешиться к сезону отпусков (обычно в июле-августе испанцы массово уходят в отпуск и уезжают на море или в деревню). Пик смертности от коронавируса уже пройден, сокращается ежедневный прирост новых случаев заболевания, спасены тысячи жизней, однако этого пока недостаточно, нужно добиться большего, прежде чем снимать ограничения на передвижение, заявил премьер. Именно поэтому он намерен обратиться к главам автономий и депутатам парламента с предложением продлить карантин еще на 15 дней (самостоятельно глава испанского правительства может только ввести его на такой срок, для продления требуется одобрение парламентариев).

Фото: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images
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Между тем в Каталонии разработали собственный план ослабления ограничений. Согласно этому документу, парки должны оставаться закрытыми, чтобы дети не касались качелей, каруселей, спортивных сооружений, которые могут быть источниками коронавируса. Детей до 6 лет предполагается выпускать на улицу с 12 до 14 часов в сопровождении одного из родителей. Те, кому от 6 до 16 лет, смогут гулять только с 16 до 18 часов, но тоже под наблюдением взрослого. Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет получают право гулять в одиночку с 18 до 20 часов. При этом рекомендовано не приближаться к другими гуляющим на расстояние менее 2 метров, не пользоваться лифтами, носить маски и перчатки.

Кстати, в Испании приняли решение ограничить цены на маски, перчатки, дезинфицирующие гели и другие предметы первой необходимости, поскольку с начала кризиса они резко возросли.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 195944 случая инфицирования коронавирусом, 20453 человека скончались, 77357 выздоровели.

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