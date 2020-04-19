В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas. Американец высоко оценил РД-180 в ответ на комментарий главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter по поводу ранее сказанных слов Бруно о том, что США в конце холодной войны решили закупать двигатели, чтобы "российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране".

"Странное объяснение. Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надежные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, "чтобы они не достались иранцам и севкорейцам", - написал Рогозин. В ответ Бруно отметил, что двигатели РД-180 - настоящее технологическое чудо и они идеально подходят для полетов Atlas.

Напомним, США c 1997 года используют в своих ракетах российские двигатели. Попытки создать собственные аналоги пока терпят крах.

Вот что рассказал в интервью "РГ" в апреле 2019 года гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов: "В 1996 году проект двигателя РД-180 стал победителем в конкурсе, проводимом фирмой Lockheed Martin, обойдя проекты таких компаний как Rocketdyne, Aerojet. В 2000 году состоялся первый пуск американской ракеты-носителя "Атлас-3" с двигателем РД-180 в составе первой ступени. На сегодняшний день состоялось уже 85 пусков ракет семейства "Атлас", укомплектованных РД-180, и все они были успешными. Так что американцы не ошиблись: именно специалистам НПО "Энергомаш" удалось обеспечить этот баланс "цена-качество", но при этом сделать двигатель быстро, эффективно и с нужными техническими характеристиками".

На вопрос, ведут ли американцы аналогичные разработки, Игорь Арбузов сказал: "Да, они создают альтернативу. И в этом нет никакого секрета. Мы с пониманием относимся к этим намерениям. Сегодня компания Blue Origin ведет разработку метанового двигателя BE-4 для ракеты-носителя "Вулкан", которая в перспективе должна заменить "Атлас-5". Но вместе с тем полеты на своем новом пилотируемом корабле Starliner (CST-100), который разработан компанией Boeing под "Атлас-5", американцы предполагают осуществить именно на надежных РД-180. И они уже сертифицированы под пилотируемые пуски".

Ранее РД-180 высоко оценил и глава SpaceX Илон Маск. По его словам, эти двигатели безупречны.