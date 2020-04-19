Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве

Глава Чешской Республики Милош Земан заявил, что примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, которые ранее были перенесены с 9 мая на более поздний срок. Он также предположил, что празднование может пройти в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пражскую радиостанцию "Частота-1".

"Я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина", - подчеркнул Земан. "Предполагаю, что вместо 9 мая торжества пройдут в сентябре", - рассказал президент Чехии, связав это с окончанием Второй мировой войны.

Напомним, в четверг на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин поручил отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции в России.