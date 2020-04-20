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20.04.2020 14:00
Рубрика: Экономика

ЦБ до 1 июня перечислит трлн рублей в бюджет от продажи акций Сбербанка

Текст: Владимир Кузьмин

Центральный банк должен до 1 июня перечислить в бюджет денежными средствами 1,05 триллиона рублей, вырученных от продажи правительству пакета акций Сбербанка. Еще чуть более 500 миллиардов рублей перейдут в виде прав требований. Оставшуюся часть ЦБ переведет до 1 декабря 2023 года.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжением министерству финансов также поручено увеличить объем резервного фонда правительства на указанные 1,05 триллиона.

Ранее в апреле правительство и ЦБ завершили сделку по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. За 50 процентов плюс одну акцию кабинет министров заплатил из Фонда национального благосостояния 2,14 триллиона рублей.

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