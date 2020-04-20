ЦБ до 1 июня перечислит трлн рублей в бюджет от продажи акций Сбербанка

Центральный банк должен до 1 июня перечислить в бюджет денежными средствами 1,05 триллиона рублей, вырученных от продажи правительству пакета акций Сбербанка. Еще чуть более 500 миллиардов рублей перейдут в виде прав требований. Оставшуюся часть ЦБ переведет до 1 декабря 2023 года.

Подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжением министерству финансов также поручено увеличить объем резервного фонда правительства на указанные 1,05 триллиона.

Ранее в апреле правительство и ЦБ завершили сделку по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. За 50 процентов плюс одну акцию кабинет министров заплатил из Фонда национального благосостояния 2,14 триллиона рублей.