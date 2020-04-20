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20.04.2020 22:06
Рубрика: Спорт

Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлен 9 мая

Текст: Максим Домчев

Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлен 9 мая, но матчи будут проходить без зрителей. Об этом сообщил Bild министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Чемпионат Германии был приостановлен 16 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир было решено остановить до 2 апреля, но затем руководство Немецкой футбольной лиги приняло решение о продлении этой меры до 30 апреля. Команды успели сыграть 25 туров.

По словам Шпана, возобновление сезона 9 мая возможно при условии, что матчи будут проходить без зрителей.

"Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Организация матчей с 9 мая будет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны стадионов останутся пустыми", - сказал он.

Коронавирус в Германии унес жизни более четырех тысяч человек. Всего заболело более 140 тысяч человек.

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