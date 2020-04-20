Эффектный взрыв на фабрике туалетной бумаги попал на видео

Трагикомедия - иначе и не назвать случившееся в американском городке Джей (штат Мэн). В объектив видеорегистратора дальнобойщика попал взрыв на местной фабрике, производящей туалетную бумагу. На несколько сотен метров все было усыпано как собственно бумагой, так и полуфабрикатами для ее производства.

На видео хорошо виден момент взрыва: вверх, метров на 20-25, вздымается дымный столб и все вокруг осыпает ошметками непереработанной целлюлозы. Ехать дальше владелец видеорегистратора смог ехать лишь после того, как очистил лобовое стекло "дворниками".

Не обошлось и без пострадавших. По данным медиков, шесть человек получили различные травмы при падении обломков разрушенного здания и оборудования. Кроме того, несколько автомобилей серьезно повреждены, а самое главное, надолго прекращена работа предприятия, производившего стратегический в условиях пандемии коронавируса товар, туалетную бумагу.

Кстати, одна из главных версий причин аварии - повышенные нагрузки производственной линии. Владельцы предприятия понимали рыночную ценность производимой ими продукции и стремились выжать из техники максимум возможного.