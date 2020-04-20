Эксперты предсказывают рост страхового мошенничества в связи с самоизоляцией.

В исследовании Финансового университета при правительстве РФ говорится, что число автовладельцев, заявивших о ДТП, сократилось почти на 50 процентов по сравнению с мартом-апрелем прошлого года. Однако количество так называемых самоугонов и других видов страхового мошенничества, по оценкам экспертов, может вырасти на 30-35 процентов. Об этом сообщают в нескольких страховых компаниях.

Как отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, обычно самоугоны касались лизинговых машин. Создавались фирмы-однодневки, которые приобретали машины в лизинг, затем инсцинировали угон, а машины перепродавали в ближайшее зарубежье. Но банки ужесточили проверки компаний и требования по лизингу. Однако возможен всплеск самоугонов бывшего в употреблении транспорта. А машины будут продаваться на запчасти.

По окончании карантина возможен и всплеск реальных угонов именно на запчасти, считает Сергей Ефремов. Ведь стоимость запчастей сильно выросла. А пока люди на самоизоляции, то они следят за своими машинами.

Количество так называемых самоугонов и других видов страхового мошенничества может вырасти на 30-35 процентов. Возможен всплеск самоугонов бывшего в употреблении транспорта

Еще один вид мошенничества - продажа полисов с минимальными коэффициентами. То есть некие мошенники предлагают дешевле купить полис. Они оформляют его не на машину, а на мотоцикл. При этом выбирают регион с минимальным коэффициентом. Такого полиса будет достаточно, чтобы поставить машину на учет или чтобы на дороге инспектор не привлек за управление без страховки. Но в случае ДТП он не поможет автовладельцу. Расплачиваться придется из своего кармана.

Ущерб от страхового мошенничества в 2019 году превысил 6 миллиардов рублей. Лишь около 20 процентов заявлений становятся уголовными делами. При этом 70 случаев такого мошенничества - бытовые. То есть мошенничают не криминальные группировки, а обычные люди, которые решили поживиться и обмануть страховщиков. Но и им в случае поимки грозит уголовное преследование по статье 159.5 Уголовного кодекса.

Предотвратить мошенничество может внедрение телематики, считает эксперт в этой области Игорь Хереш. В момент ДТП страховщик получает уведомление и полный отчет по аварии, поэтому инсценировать аварию не получится.

Телематика появилась в Италии в 2002 году, когда произошли серьезные изменения в законодательстве ОСАГО. Каждая травма в ДТП получила свою стоимость. И автовладельцы начали разорять страховщиков требованиями возместить ущерб за травму. Но доказать, что травма получена не в ДТП, страховщики не могли. Клиент одной из крупнейших страховых компаний, у которого была установлена телематика, заявил о травме шейных позвонков. Страховщик отказал в выплате. В суде удалось доказать, что страхователь не мог получить эту травму при такой слабой силе удара.

Пока в России количество полисов каско с телематикой не превышает 50 тысяч. Но именно сейчас есть возможность это изменить.