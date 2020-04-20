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Рубрика: Культура

Партия надежды

Звезды мировой оперы одни дома
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Оперные певцы привыкли быть в дороге, сменяя города и страны, а сегодня они оказались в домашнем заточении. "РГ" задалась вопросом, как те, чьи имена украшают афиши самых знаменитых театров планеты, переживают разлуку с любимой работой и публикой.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Меццо-сопрано Оксана Волкова:

Как и у коллег, у меня отменились некоторые планы. Я сейчас дома в Минске и занимаюсь новым для меня делом, - режиссурой. 24 апреля в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь премьера моего дипломного спектакля по опере Пуччини "Виллисы". Репетиции идут полным ходом, так как никакие ограничительные меры у нас не объявлены. Еще до страшных событий я освободила время в гастрольном графике, чтобы сдать госэкзамены в Академии музыки на режиссерском факультете. Но так как художники спектакля россияне и не смогли приехать в Минск, делать его на удалении тяжело. Но я надеюсь на лучшее. Мечтаю, что в августе смогу приступить к репетициям в Цюрихе с великолепным Барри Коски. Я должна в его "Борисе Годунове" быть Мариной Мнишек.

Фото: iStock
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Тенор Юсиф Эйвазов:

Мы в Вене на карантине. Выходим лишь по неотложным делам или погулять с ребенком. Но, честно сказать, я уверен, что карантин - не решение этой глобальной проблемы. Оказалось, живя на белом свете, мы не задумывались над тем, что ежедневно на Земле умирают сотни тысяч человек. Нам об этом сегодня постоянно говорят - и нам страшно. Но данный факт имел место и до этой эпидемии. Так, например, каждые 39 секунд в странах Юго-Восточной Азии один ребенок умирает от воспаления легких, и только в России за 2019 год более 1,5 миллиона раз был поставлен диагноз "ВИЧ". Я посмотрел официальные данные: с начала 2020 года в мире скончалось почти 400 тысяч человек. И хочу понять, почему один вирус мы так обособили в своем сознании? Все мировые медиа сосредоточены на нем. Зачем парализовали жизнь почти во всех странах?! Только в Австрии малый бизнес терпит убытки в 113 миллионов евро ежедневно. Десятки миллионов людей разорены, а в Италии люди приходят в коммуну, ибо им не на что кормить семьи. В мире многие живут каждодневным заработком. Я работал официантом и знаю, о чем говорю... Да, теперь с еще большим пониманием мы осознаем, что должны быть осторожны. Но неужели мы только теперь узнали, что надо мыть руки?! При этом народ тоннами скупает туалетную бумагу, а не мыло! И гречку сметает с полок магазинов. А чем плохи макароны или рис? Но мы оптимистично смотрим в будущее. С верой, что в ближайшие две-три недели жизнь начнет возвращаться в привычное русло.

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