Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэ-пидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 11, предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 17 апреля 2020 г. № 11, предложением главного санитарного врача по Краснодарскому краю от 16 апреля 2020 г. № 23-00-08/5-6417-2020, решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края от 17 апреля 2020 г. № 27, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Продлить срок ограничительных мероприятий (карантина), введенных на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", по 30 апреля 2020 г.

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) по тексту слова "до 18 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

2) преамбулу после слов "Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

3) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац шестой после слова "оказываются" дополнить словом "подобные";

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

"деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, объектов розничной торговли организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки;

деятельность организаций, предоставляющих услуги по бытовому обслуживанию населения, за исключением организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению;";

абзац двенадцатый дополнить словами ", семян и саженцев";

в абзаце третьем подпункта 3 слова "предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа № 239," исключить;

4) дополнить пунктами 21 - 24 следующего содержания:

"21. Ограничить в период с 18 до 26 апреля 2020 г. посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.

22. В целях реализации положений подпункта "ж" пункта 4 Указа № 239 определить организации, на которые не распространяется его действие, согласно приложению к настоящему постановлению.

23. Определить, что организации, указанные в пункте 22 настоящего постановления, осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных в соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), и требований настоящего постановления.

24. Установить, что деятельность организаций, указанных в пунктах 1 -3 , 5, 6, 9, 12, 13, 16-18 приложения к настоящему постановлению, осуществляется в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.";

5) в абзацах третьем и четвертом пункта 3 слова "предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа № 239," исключить;

6) пункт 810 изложить в следующей редакции:

"810. Установить, что:

1) на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) реализуются путем:

обеспечения изоляции и медицинского наблюдения в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных государств, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;

обеспечения изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края всеми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея, на срок 14 дней со дня их прибытия: жителей Краснодарского края - в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, - в условиях обсерватора;

2) действие абзаца третьего подпункта 1 настоящего пункта не распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные с медицинской помощью, погребение близких родственников, транзитный проезд, а также на водителей экипажей воздушных и речных судов, поездных и локомотивных бригад железнодорожного сообщения.";

7) в пункте 811 слова "в пунктах 810 и 822" заменить словами "в пункте 810";

8) в пункте 818 слова "в пунктах 4, 822" заменить словами "в пунктах 4, 810";

9) пункт 822 исключить;

10) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Внести в пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "до 0 часов 00 минут 18 апреля 2020 г." заменить словами "по 30 апреля 2020 г.";

2) в подпункте 1 по тексту слова "предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа № 239," исключить.

4. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 2020 г. № 215 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" изменение, исключив пункт 4.

5. Министерству экономики Краснодарского края (Руппель А.А.), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Краснодарском крае, с учетом предложений государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края формировать перечень организаций в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа № 239 и обеспечивать своевременное внесение соответствующих изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" в установленном порядке.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Переверзев АЛ.), департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить информирование лиц, имеющих намерение прибыть на территорию Краснодарского края из других регионов Российской Федерации, о мерах, связанных с изоляцией.

7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

9. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 18 апреля 2020 г., за исключением пунктов 9-18 приложения к настоящему постановлению, вступающих в силу с 20 апреля 2020 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев





Приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235





"Приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235)

Организации, определенные в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на которые не распространяется его действие

1. Организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, промышленного оборудования.

2. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

3. Организации, оказывающие скорую ветеринарную помощь животным (при условии оказания такой помощи по предварительной записи).

4. Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию или ремонт объектов здравоохранения и образования.

5. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (деятельность по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; деятельность по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства).

6. Организации, предоставляющие поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, финансовым обеспечением которой являются средства краевого бюджета.

7. Организации, предоставляющие ритуальные услуги.

8. Организации, осуществляющие розничную торговлю похоронными принадлежностями.

9. Организации, оказывающие населению услуги по стирке и химической чистке изделий, ремонту одежды и обуви, ремонту бытовой, компьютерной техники, сотовых (мобильных) телефонов.

10. Организации, осуществляющие деятельность по производству мебели.

11. Организации, осуществляющие обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки.

12. Организации, осуществляющие ремонт оборудования.

13. Организации, осуществляющие хранение и использование учетнотехнической документации государственного технического учета и технической инвентаризации.

14. Организации, осуществляющие производство текстильных изделий, одежды.

15. Организации, осуществляющие производство обуви.

16. Организации, осуществляющие розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

17. Организации, осуществляющие розничную торговлю товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

18. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, созданные в форме государственных учреждений.

*Под организациями понимаются в том числе и индивидуальные предприниматели.

Министр экономики Краснодарского края А.А.Руппель







