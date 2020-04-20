Указ главы Республики Крым от 20 апреля 2020 года № 113-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих на территорию Республики Крым, посещавших страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

2.1. Представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее - Анкета) (приложение 5).

2.2. В случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе, о месте пребывания (жительства) в Республике Крым) в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов "горячих линий": 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

2.3. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

2.4. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять фиксацию информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктом 2.2. настоящего пункта, и передавать ее в течение одного часа (с момента поступления) в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю и Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией, предоставляемой гражданами в соответствии с подпунктами 2.1. и 2.2.

настоящего пункта, а также создание и ведение реестра граждан, прибывающих на территорию Республики Крым и г. Севастополя.";

абзац второй пункта 3 Указа изложить в следующей редакции:

"При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Республики Крым данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.";

в пункте 10 Указа:

подпункт 10.6. изложить в следующей редакции:

"10.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа (за исключением работы (оказание услуг) в дистанционном режиме);

в пункте 11 Указа:

абзац второй подпункта 11.4 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные подпунктами 11.1. - 11.3. настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, а также на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, казачьих обществ, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности (при предъявлении сотрудниками служебных удостоверений, для членов казачьих обществ - разрешения (пропуска) соответствующего образца, согласованного с Министерством внутренних дел по Республике Крым).";

в пункте 12 Указа:

в абзаце шестом подпункта 12.1 после слов "Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым и органам" дополнить словами "местного самоуправления";

в пункте 28 Указа:

абзац второй дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу по направлениям военных комиссариатов.";

в пункте 30:

подпункты 30.3, 30.4 изложить в следующей редакции:

"30.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего (межмуниципального) сообщения;

30.4. Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам муниципального и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня;";

приложение 1 к Указу дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27. Уголь каменный.";

дополнить Указ приложением 5 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







