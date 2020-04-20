МЦД заботятся о безопасности пассажиров

Режим самоизоляции, действующий в Москве и в Подмосковье, по данным Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, снизил пассажиропоток ряда станций Московских центральных диаметров за месяц - с начала марта до начала апреля - на 67%. Однако поезда работают на маршрутах проекта в той же составности и в том же графике, что и ранее. Это позволяет людям, пользующимся общественным транспортом в период карантина, равномерно распределяться по составу и соблюдать безопасную дистанцию, отмечают транспортные эксперты.

"То, что частота рейсов поездов МЦД не изменилась - правильно. Если в вагонах ездит по десять человек, и они соблюдают безопасную дистанцию, то снижается вероятность заражения коронавирусом, - комментирует председатель Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. - При этом, например, наличие сквозных проходов в поездах "Иволга" позволяет пассажирам пройти в любой вагон и равномерно распределиться по составу. В обычных электричках межвагонные переходы неудобны из-за множества дверей, ручек, с которыми приходится контактировать".

Для того, чтобы напомнить пассажирам о важности соблюдения дистанции, в поездах МЦД разместили более 30 тысяч круглых стикеров с рекомендацией садиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Аналогичные наклейки появились и на станциях МЦД, где также перед кассами и билетными автоматами нанесли специальную разметку, которая позволяет держать безопасное расстояние при оформлении проездных документов.

"Постоянное информирование пассажиров о необходимости соблюдать дистанцию и находиться на безопасном расстоянии друг от друга - это правильная мера, - говорит Кирилл Янков. - Наклейки на сидениях с информацией о том, что садиться необходимо через одного, а не вплотную, различные стикеры, разметка - все это акцентирует внимание на мерах безопасности и важности соблюдать элементарные правила, чтобы не заразиться".

Вместе с тем, как и во всем столичном транспорте, на МЦД усилили меры по дезинфекции инфраструктуры и подвижного состава. Так, дезинфекция станций проводится 12 раз в день, в том числе в часы пик. Рекомендованными Роспотребнадзором средствами обрабатываются все поверхности, с которыми может контактировать пассажир - валидаторы, турникеты, двери. Вместе с тем каждые два часа обрабатываются кассовые окна, которых на станциях МЦД более 180. Все сотрудники МЦД при этом проходят ежедневный медосмотр.

Наиболее эффективный метод борьбы с распространением вируса, наряду с влажной уборкой специальными дезинфицирующими средствами и обработкой салонов холодным паром, применяется в поездах "Иволга": во время их работы на линиях МЦД и во время стоянок в депо включены установки обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетовых ламп.

"Иволги" создавались специально для работы в мегаполисах, где есть определенные риски из-за скопления пассажиров в периоды сезонных заболеваний. И для того, чтобы обезопасить здоровье людей, наши инженеры предусмотрели в системе микроклимата поезда установку обеззараживания воздуха, - поясняет заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. - Использование специальных ультрафиолетовых ламп, разработанных для применения на железнодорожном транспорте, убивает до 99 процентов микробов и вирусов, что подтверждено результатами тестов Роспотребнадзора. Такая же установка обеззараживает воздух и в кабине машиниста".

"Система обеззараживания воздуха, установленная в поездах "Иволга", была заложена на этапе производства. То есть, это конструкторское решение, а не интегрированная технология, которая используется в обычных электропоездах. Это важный фактор, - подчеркивает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. - Система позволяет максимально снизить риски заболеть".

В дополнение к этому в поездах МЦД запущено аудиоинформирование пассажиров о профилактике коронавируса: из сообщений пассажиры могут узнать о симптомах заболевания, а также о том, что делать, если во время поездки стало плохо.

В целом, по данным Дептранса Москвы, пассажиропоток в столице снизился на всем транспорте. Так, по состоянию на 20 апреля 2020 г. пассажиропоток в метрополитене сократился на 84% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, на 83% уменьшилось число пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях, в пригородных электричках - на 68%, в такси - примерно на 58%, а столичный каршеринг временно прекратил свою работу.

При этом с 15 апреля 2020 года для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск.