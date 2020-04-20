МЦД заботятся о безопасности пассажиров

Новости

Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах 17:45
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 17:31
Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы 17:28
В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится 17:27
Парламент Индии возобновляет работу 17:16
Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего 17:14
В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции 17:06
Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах 17:04
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 17:02
На Урале число предварительно заразившихся COVID-19 в больнице превысило 90 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 16:43
Рубрика: Общество

МЦД заботятся о безопасности пассажиров

Текст: Лариса Розова
Режим самоизоляции, действующий в Москве и в Подмосковье, по данным Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, снизил пассажиропоток ряда станций Московских центральных диаметров за месяц - с начала марта до начала апреля - на 67%. Однако поезда работают на маршрутах проекта в той же составности и в том же графике, что и ранее. Это позволяет людям, пользующимся общественным транспортом в период карантина, равномерно распределяться по составу и соблюдать безопасную дистанцию, отмечают транспортные эксперты.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"То, что частота рейсов поездов МЦД не изменилась - правильно. Если в вагонах ездит по десять человек, и они соблюдают безопасную дистанцию, то снижается вероятность заражения коронавирусом, - комментирует председатель Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. - При этом, например, наличие сквозных проходов в поездах "Иволга" позволяет пассажирам пройти в любой вагон и равномерно распределиться по составу. В обычных электричках межвагонные переходы неудобны из-за множества дверей, ручек, с которыми приходится контактировать".

Для того, чтобы напомнить пассажирам о важности соблюдения дистанции, в поездах МЦД разместили более 30 тысяч круглых стикеров с рекомендацией садиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Аналогичные наклейки появились и на станциях МЦД, где также перед кассами и билетными автоматами нанесли специальную разметку, которая позволяет держать безопасное расстояние при оформлении проездных документов.

"Постоянное информирование пассажиров о необходимости соблюдать дистанцию и находиться на безопасном расстоянии друг от друга - это правильная мера, - говорит Кирилл Янков. - Наклейки на сидениях с информацией о том, что садиться необходимо через одного, а не вплотную, различные стикеры, разметка - все это акцентирует внимание на мерах безопасности и важности соблюдать элементарные правила, чтобы не заразиться".

Вместе с тем, как и во всем столичном транспорте, на МЦД усилили меры по дезинфекции инфраструктуры и подвижного состава. Так, дезинфекция станций проводится 12 раз в день, в том числе в часы пик. Рекомендованными Роспотребнадзором средствами обрабатываются все поверхности, с которыми может контактировать пассажир - валидаторы, турникеты, двери. Вместе с тем каждые два часа обрабатываются кассовые окна, которых на станциях МЦД более 180. Все сотрудники МЦД при этом проходят ежедневный медосмотр.

Наиболее эффективный метод борьбы с распространением вируса, наряду с влажной уборкой специальными дезинфицирующими средствами и обработкой салонов холодным паром, применяется в поездах "Иволга": во время их работы на линиях МЦД и во время стоянок в депо включены установки обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетовых ламп.

"Иволги" создавались специально для работы в мегаполисах, где есть определенные риски из-за скопления пассажиров в периоды сезонных заболеваний. И для того, чтобы обезопасить здоровье людей, наши инженеры предусмотрели в системе микроклимата поезда установку обеззараживания воздуха, - поясняет заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. - Использование специальных ультрафиолетовых ламп, разработанных для применения на железнодорожном транспорте, убивает до 99 процентов микробов и вирусов, что подтверждено результатами тестов Роспотребнадзора. Такая же установка обеззараживает воздух и в кабине машиниста".

"Система обеззараживания воздуха, установленная в поездах "Иволга", была заложена на этапе производства. То есть, это конструкторское решение, а не интегрированная технология, которая используется в обычных электропоездах. Это важный фактор, - подчеркивает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. - Система позволяет максимально снизить риски заболеть".

В дополнение к этому в поездах МЦД запущено аудиоинформирование пассажиров о профилактике коронавируса: из сообщений пассажиры могут узнать о симптомах заболевания, а также о том, что делать, если во время поездки стало плохо.

В целом, по данным Дептранса Москвы, пассажиропоток в столице снизился на всем транспорте. Так, по состоянию на 20 апреля 2020 г. пассажиропоток в метрополитене сократился на 84% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, на 83% уменьшилось число пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях, в пригородных электричках - на 68%, в такси - примерно на 58%, а столичный каршеринг временно прекратил свою работу.

При этом с 15 апреля 2020 года для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск.

Общество Ежедневник

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче